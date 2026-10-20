Latviešu izcelsmes amerikāņu hokejists Knuble debitējis NHL
Naktī uz 20. oktobri Nacionālajā hokeja līgā (NHL) Filadelfijas "Flyers" rindās debitēja Kouls Knuble, kura vecvecāki dzimuši Latvijā.
Debiju Nacionālajā hokeja līgā (NHL) otrdien piedzīvoja latviešu izcelsmes amerikāņu uzbrucējs Kouls Knuble, kurš savā pirmajā spēlē palīdzēja Filadelfijas "Flyers" komandai pieveikt Kolorādo "Avalanche" vienību. Jau ziņots, ka "Flyers" otrdien izcīnīja otro panākumu pēc kārtas, uzvarot ar 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
A full-circle moment for the Knuble family. 🧡 #LetsGoFlyers https://t.co/Co0a26n2Pi— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 20, 2026
Welcome to the show, Cole Knuble! 🙌 #COLvsPHI | #LetsGoFlyers https://t.co/d1GqDGJSKM— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 19, 2026
22 gadus vecais Knuble savā pirmajā NHL spēlē uz ledus pavadīja 13 minūtes un 46 sekundes, protokolā atzīmējoties ar vienu metienu pa vārtiem. Iepriekšējās trīs sezonas Knuble pavadīja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), pērn debitējot Amerikas hokeja līgā (AHL), kur septiņās spēlēs sakrāja trīs (1+2) punktus, bet šosezon sešos mačos tiekot pie četriem (1+3) punktiem. Uzbrucēju 2023. gadā "Flyers" draftēja ceturtajā kārtā ar kopējo 103. numuru.
Koula Knubles tēvs Maiks arī bija NHL uzbrucējs, pasaules spēcīgākajā līgā spēlējot 16 sezonas no 1996. gada līdz 2013. gadam. Maiks Knuble, kura vecāki Aivars un Māra dzimuši Latvijā, NHL pārstāvēja Detroitas "Red Wings", Ņujorkas "Rangers", Bostonas "Bruins" un "Flyers", kopumā aizvadot 1068 regulārā čempionāta spēles, kurās iekrāja 548 (278+270) punktus, bet "play off" viņam 65 mačos 30 (14+16) punkti. Kopā ar "Red Wings" Maiks Knuble 1998. gadā izcīnīja Stenlija kausu.
Panākums otrdienas spēlē "Flyers" komandai ļāva pamest pēdējo vietu Austrumu konferencē. Filadelfijas klubs ar septiņiem punktiem 11 spēlēs pakāpās uz 15. pozīciju, uz pēdējo vietu nobīdot Kolumbusas "Blue Jackets", kas septiņās spēlēs sakrājusi sešus punktus.
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