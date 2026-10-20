Supergols ļauj "Tottenham" izcīnīt pirmo uzvaru Premjerlīgā
Anglijas Premjerlīgas pirmdienas vienīgajā spēlē "Tottenham" savā laukumā pieveica Koventri "City" un atstāja izkrišanas zonu.
Londonas vienība mājās bija pārāka ar 3:1 (1:0), izcīnot pirmo uzvaru jaunās sezonas septiņās spēlēs. Mača 17. minūtē mājiniekus vadībā ar skaistu sitienu izvirzīja Džeimss Medisons, kurš laukumā atgriezās pēc pusotra gada pārtraukuma ceļgala traumas dēļ, bet otrā puslaika ceturtajā minūtē izlīdzinājumu panāca Džeks Rudoni.
Spēles 58. minūtē Omārs Marmušs atjaunoja "Hotspur" pārsvaru, bet kompensācijas laika sestajā minūtē uz maiņu nākušais Bens Deivīss panāca 3:1 londoniešu labā. Šajā spēlē uz maiņu laukumā 87. minūtē "Hotspur" rindās devās Dejans Kuluševskis, kurš ceļgala skriemeļa traumas dēļ nespēlēja gandrīz pusotru gadu. Gan Kuluševskis, gan Medisons traumu dēļ izlaida 526 dienas.
"Hotspur" pēc panākuma ar sešiem punktiem septiņās spēlēs pakāpās uz 16. vietu 20 komandu konkurencē, bet Koventri "City" ar tādu pašu punktu skaitu ir vienu pozīciju zemāk. Līdere ar maksimālajiem 21 punktu ir Mančestras "City".