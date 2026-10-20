Pirms jaunās NBA sezonas "Hornets" dod brangu līgumu vienam no līderiem, "Lakers" atbrīvo 2024. gada drafta pirmās kārtas izvēli
Neilgi pirms 2026./2027. gada sezonas sākuma Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) atsevišķi jaunumi bijuši divās līgas komandās.
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Šarlotas "Hornets" vienojies par līguma pagarināšanu uz pieciem gadiem ar uzbrucēju Brendonu Milleru, vēsta ESPN. Līguma kopējā summa ir 209 miljoni ASV dolāru (186,19 miljoni eiro), kas no 2027./2028. gada sezonas ļaus basketbolistam pelnīt vidēji 41,8 miljonus dolāru (37,24 miljonus eiro) gadā.
BREAKING: Charlotte Hornets forward Brandon Miller has agreed on a five-year, $209 million rookie-scale contract extension, representatives AJ Vaynerchuk and Joey Middleton of VaynerSports tell ESPN. https://t.co/6enF8nrHOB— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2026
23 gadus vecajam Milleram gaidāmā būs pēdējā sezona viņa četrus gadus ilgajā debitanta līgumā. Šosezon 2023. gada drafta otrā numura alga būs 15,1 miljons ASV dolāru (13,45 miljoni eiro). Pagājušajā sezonā Millers laukumā devās 65 spēlēs, vidēji mačā tiekot pie 20,2 punktiem, 4,9 izcīnītām bumbām zem groziem un 3,3 rezultatīvām piespēlēm. Trīs gadu ilgās NBA karjeras laikā Millers "Hornets" rindās aizvadījis 166 spēles, caurmērā izceļoties ar 19 punktiem, 4,6 izcīnītām atlēkušajām bumbām un trim rezultatīvām piespēlēm.
"Hornets" pagājušajā sezonā ar bilanci 44-38 ierindojās devītajā vietā Rietumu konferencē, bet "play-in" otrajā kārtā piekāpās Orlando "Magic" un "play off" nesasniedza. Maijā Milleram tika veikta pleca operācija, tomēr viņš jau ir atlabis un būs gatavs jaunajai sezonai.
Savukārt Minesotas "Timberwolves" pirmdien par 40 miljoniem ASV dolāru (35,63 miljoni eiro) uz vienu gadu pagarināja līgumu ar uzbrucēju Džeidenu Makdanielsu. 26 gadus vecajam uzbrucējam spēkā vēl ir 2023. gadā noslēgtais piecu gadu līgums par kopējo summu 136 miljoni ASV dolāru (121,2 miljoni eiro), un jaunā vienošanās ir uz 2028./2029. gada sezonu.
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McDaniels strategically secures an additional $40 million guaranteed for an additional season while protecting his upside and creating the flexibility to negotiate another extension as early as 2028 at a starting salary of up to 140% of the new higher $40M salary -- or enter free agency in 2030 with 10 years of NBA service. The 26-year-old now has total of four years and $124M on his Wolves deal.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2026
Makdanielss visu karjeru aizvadījis "Timberwolves", pērn aizvadot savu rezultatīvāko no sešām sezonām. Pagājušajā sezonā viņš laukumā devās 73 regulāra čempionāta mačos, vidēji gūstot 14,4 punktus, izcīnot 4,2 atlēkušās bumbas un atdodot 2,7 rezultatīvas piespēles. Kopumā NBA uzbrucēja rēķinā 439 mači, vidēji spēlē 11,1 punkts, 4,2 bumbas zem groziem un 1,7 rezultatīvas piespēles.
"Timberwolves" pagājušajā sezonā 82 spēlēs izcīnīja 49 uzvaras, kas deva sesto vietu Rietumu konferencē, bet "play off" aizkļuva līdz otrajai kārtai, kur sērijā ar 2-4 piekāpās Sanantonio "Spurs".
Īsi pirms Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas sākuma Losandželosas "Lakers" no sastāva atbrīvoja aizsargu Daltonu Knehtu. "Lakers" pirmdien 25 gadus veco Knehtu ievietoja neaizsargāto spēlētāju sarakstā, atstājot ārpus komandas sastāva jaunajai sezonai.
2024. gada drafta 17. numurs pagājušajā sezonā laukumā devās 54 spēlēs un vidēji mačā desmit minūtēs guva 4,2 punktus un izcīnīja 1,4 atlēkušās bumbas. Pirmajā sezonā Knehts spēlēja 78 mačos, no kuriem 16 sāka pamatsastāvā, un vidēji guva 9,1 punktu un izcīnīja 2,8 bumbas zem groziem.
The Los Angeles Lakers are waiving 2024 No. 17 pick Dalton Knecht, sources tell ESPN. https://t.co/SaeDxdSBUo— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2026
Līdz ar Knehta atbrīvošanu "Lakers" sastāvā vietu saglabāja Lebrona Džeimsa dēls Bronijs. Divu sezonu laikā Bronijs Džeimss, kura tēvs ir visu laiku rezultatīvākais NBA spēlētājs un kurš starpsezonā pārcēlās no "Lakers" uz Filadelfijas "76ers", guvis vidēji 2,7 punktus mačā.
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