Par beisbola Pasaules sērijas titulu cīnīsies komandas, kuras vēl to nav izcīnījušas
Noskaidrojušās beisbola augstākās līgas jeb MLB Pasaules sērijas finālistes.
Par Beisbola augstākās līgas (MLB) Pasaules sērijas titulu cīnīsies Tampabejas "Rays" un Milvoki "Brewers".
Pirmdien "Rays" Amerikas līgas (AL) finālsērijas sestajā mačā ar 7:3 pārspēja Klīvlendas "Guardians", sērijā triumfējot ar 4-2. Savukārt "Brewers" iepriekš Nacionālās līgas (NL) finālsērijā ar 4-0 pieveica pagājušās sezonas MLB čempionus Losandželosas "Dodgers".
Nedz "Brewers", nedz "Rays" līdz šim nav izcīnījuši MLB Pasaules sērijas titulu. Tampabejas komandai šis būs trešais fināls, bet Milvoki vienībai pirmais.
Finālsērijas līdz četrām uzvarām pirmais mačs tiks aizvadīts piektdien "Brewers" laukumā. Pērn par MLB čempioniem otro gadu pēc kārtas kļuva Losandželosas "Dodgers", kas finālsērijā ar 4-3 pārspēja Toronto "Blue Jays" vienību.