Bļugers palīdz pārtraukt "Maple Leafs" zaudējumu sēriju, arī Šmita "Rangers" paliek nepārspēta
Latvijas hokejisti Teodors Bļugers un Alberts Šmits pirmdien izcīnīja uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlēs.
Bļugera pārstāvētā "Maple Leafs" savā laukumā ar 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) pieveica Sanhosē "Sharks" hokejistus.
Latvijas uzbrucējs uz ledus pavadīja 11 minūtes un 52 sekundes, no kurām ievērojamu daļu – trīs minūtes un 44 sekundes – spēlēja komandai ļoti svarīgajā mazākumā. Šajā laikā Bļugers izpildīja divus metienus pa pretinieku vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja vienā no pieciem iemetieniem, bet maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku rindās īsts uzbrukuma līderis bija komandas kapteinis Ostons Metjūzs, kurš piedalījās visos trīs vārtu guvumos, izceldamies ar vienu precīzu metienu un divām rezultatīvām piespēlēm (1+2). Pa ripai viesu vārtos iemeta arī Gevins Makena un Niks Pols. Tikmēr vārtos pārliecinoši darbojās Sergejs Bobrovskis, atvairot 30 no 31 "Sharks" hokejistu metiena. Vienīgos vārtus Sanhosē labā guva Meisons Māršments.
Ar izcīnītiem desmit punktiem desmit mačos "Maple Leafs" šobrīd ieņem devīto vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli komanda aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, viesojoties pie Kolumbusas "Blue Jackets".
Šmita "Rangers" savā laukumā
Tikmēr Latvijas aizsargs Alberts Šmits un Ņujorkas "Rangers" savā laukumā ar rezultātu 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) pārliecinoši apspēlēja Anaheimas "Ducks", izcīnot jau sesto uzvaru sešās šīs sezonas mājas spēlēs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šmits spēlēja 15 minūtes un 58 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu spēka paņēmienu un bloķēja vienu pretinieku metienu. Tāpat Latvijas hokejista kontā četras soda minūtes, viena zaudēta ripa un neitrāls lietderības koeficients.
Ņujorkiešu panākumu ar diviem vārtu guvumiem sekmēja Olivers Bjorkstrands, savukārt pa vienai reizei precīzi bija Šons Durzi, Džonatans Taners Millers un Geibs Pero. "Ducks" sastāvā ar precīziem raidījumiem atbildēja Niks Džensens un Entonijs-Džons Grīrs.
Pēc 11 aizvadītām spēlēm "Rangers" ar 15 punktiem stabili turas Austrumu konferences otrajā pozīcijā.
Jau naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika gaidāms aizraujošs latviešu hokejistu duelis – Šmita pārstāvētā "Rangers" savā laukumā uzņems Bļugera Toronto "Maple Leafs" vienību.
Šilovs ar "Penguins" piedzīvo ceturto zaudējumu pēc kārtas
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē tika galā ar 24 pretinieku metieniem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Pitsburgas "Penguins" no zaudējuma.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Penguins" viesos ar 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) piekāpās Jūtas "Mammoth", piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Šilovs tika galā ar 24 no 29 pretinieku metieniem, atvairot 82,8% raidījumu.
Mājinieku rindās pa 1+1 sakrāja Niks Šmalcs, Kleitons Kellers, Kevins Stenlunds un Neits Šmids, bet vēl vienu reizi Šilovu pārspēja Kailers Jamamoto.
"Penguins" sastāvā ar vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Rikards Rakels un Ēriks Kārlsons, bet vēl pa trāpīgam metienam izpildīja Deklans Kārlails un Jegors Činahovs.
"Penguins" ar septiņiem punktiem desmit spēlēs Austrumu konferencē atrodas 14. pozīcijā un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems latviešu Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvēto Floridas "Panthers" komandu.