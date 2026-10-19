Krištianu Ronaldu sodīts par patvaļīgu Portugāles izlases pamešanu
Uzbrucējam Krištianu Ronaldu piešķirts sods par Portugāles futbola izlases pamešanu UEFA Nāciju līgas spēļu laikā, pirmdien lēma Portugāles Futbola federācijas (FPF) Disciplinārā komiteja.
Ronaldu pameta Portugāles izlases nometni pirms noslēdzošajām divām UEFA Nāciju līgas spēlēm. Pēc spēles ar norvēģiem, kurā uzbrucējs palika uz rezervistu soliņa, viņš arī netrenējās ar komandu.
FPF pavēstīja, ka, neskatoties uz to, ka Ronaldu būs gaidīts atpakaļ izlasē, viņam par patvaļīgu valstsvienības pamešanu piešķirta 30 dienu diskvalifikācija un 255 eiro naudas sods.
Ronaldu ir visu laiku rezultatīvākais spēlētājs vīriešu izlašu futbolā. Viņš 234 spēlēs ir guvis 146 vārtus.
Portugāles futbolisti Nāciju līgā ar četrām uzvarām tikpat mačos savā grupā atrodas pārliecinošā pirmajā vietā un jau nodrošinājuši vietu ceturtdaļfinālā.
Portugāle Nāciju līgā ir uzvarējusi divos no četriem notikušajiem turnīriem un ir pašreizējā čempione, 2025. gada finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspējot Spāniju.