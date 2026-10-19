Divi "hat trick" pēc kārtas! "Panthers" uzbrucējs Tkačaks atzīts par NHL nedēļas pirmo zvaigzni
Latvijas hokejistu Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētās Floridas "Panthers" uzbrucējs Breidijs Tkačaks atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni.
Par otro labāko atzīts Edmontonas "Oilers" uzbrucējs Konors Makdeivids, bet trešās zvaigznes godu izpelnījies Minesotas "Wild" uzbrucējs Kirils Kaprizovs.
Tkačaks pagājušajā nedēļā četros mačos iekrāja desmit (6+4) punktus, divās cīņās pēc kārtas izceļoties ar "hat trick".
Viņš nedēļas pirmajā spēlē tika pie rezultatīvas piespēles, nopelnot pirmo rezultativitātes punktu šosezon, nākamajās cīņā iekrāja četrus (3+1) un trešajā spēlē guva vēl trīs vārtus, kļūstot par trešo spēlētāju kluba vēsturē, kuram izdevies iekrāt "hat trick" vismaz divos mačos pēc kārtas. Nedēļas pēdējā spēlē uzbrucējs vēl tika pie divām rezultatīvām piespēlēm.
Tikmēr Makdeivids trīs mačos izcēlās ar desmit (3+7) punktiem. "Oilers" kapteinis katrā no sezonas pirmajām astoņām spēlēm ticis pie vismaz viena rezultativitātes punkta un ar 23 (6+17) punktiem šobrīd ir rezultatīvākais līgas hokejists.
Savukārt Kaprizovs četrās spēlēs guva četrus vārtus un trīs reizes rezultatīvi piespēlēja. Ar gūtiem desmit vārtiem sezonas ievadā viņš ir labākais vārtu guvējs un ar 15 (10+5) punktiem ir piektais rezultatīvākais spēlētājs.