RFS spēles izskaņā salauž "Tukums 2000" pretestību un sper vēl vienu soli tuvāk čempiontitulam
RFS pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 33. kārtas spēlē izvirzījās vadībā tikai nepilnas 15 minūtes līdz pamatlaika beigām un izcīnīja uzvaru, tiekot pie svarīgiem punktiem, lai izcīnītu Latvijas čempiontitulu.
RFS mājās ar 2:0 (0:0) uzvarēja "Tukums 2000" futbolistus.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām 20 minūtēm mājinieku rindās pie dzeltenās kartītes tika Darko Lemajičs.
Laukuma saimnieki izvirzījās vadībā tikai 76. minūtē, kad Mārtiņš Ķigurs pēc Lašas Odišarijas centrējuma ar galvu raidīja bumbu viesu vārtos.
Pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem RFS turpināja kontrolēt bumbu, un 88. minūtē mājinieku pārsvaru dubultoja Ķigurs, ar precīzu sitienu noslēdzot pretuzbrukumu. Kompensācijas laikā Ķigurs varēja gūt trešos vārtus, taču sita bumbu pāri pretinieku vārtiem.
Šosezon visos trīs iepriekšējos dueļos arī pārāki bija RFS futbolisti - 2:1, 3:1 un 1:0.
Dienas pirmajā spēlē "Daugavpils" mājās ar 2:1 guva panākumu pār "Audu".
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Jau ziņots, ka sestdien "Grobiņa" mājās ar 3:2 pārspēja Ogres "United", bet svētdien "Riga" savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Super Nova" un "Liepāja" ar 3:0 apspēlēja "Jelgavu".
Turnīra tabulā pēc 33 kārtām līdere ar 83 punktiem ir RFS, 79 punkti ir "Riga" komandai, 64 punkti - "Auda" vienībai, 46 punkti "Liepājai", 45 punkti - "Daugavpilij", 38 punkti ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", 24 - "Tukums 2000" vienībai un 18 punkti - Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.