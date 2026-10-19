"Daugavpils" futbolisti sarūpē pārsteigumu un pārtrauc "Audas" gandrīz četru mēnešu bezzaudējumu sēriju
"Daugavpils" pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 33. kārtas spēlē izcīnīja uzvaru, pēc kuras turnīra tabulā atpaliek no ceturtajā vietā esošās "Liepājas" par vienu punktu.
"Daugavpils" savā laukumā ar 2:1 (1:0) pārspēja "Audu", kas virslīgā nebija zaudējusi kopš jūnija beigām.
Pirmā puslaika izskaņā "Auda" pie centra pieļāva kļūdu, pēc kuras laukuma saimnieki devās pretuzbrukumā, un viesu vārtos bumbu raidīja Daniels Kivinda, panākot 1:0 "Daugavpils" labā.
Otrā puslaika ievadā "Auda" panāca neizšķirtu pēc Endrū Apijas precīzā 11 metru soda sitiena, taču trīs minūtes vēlāk "Daugavpils" atguva vienu vārtu pārsvaru, šoreiz viesu vārtsargu pārspējot Ervīnam Piņaskinam.
Īsi pēc otrajiem gūtajiem vārtiem daugavpilieši pretuzbrukumā varēja dubultot pārsvaru, taču bumba trāpīja pa "Audas" vārtu stabu.
Sezonas pirmajā tikšanās reizē pie uzvaras tika "Daugavpils" (3:2), bet nākamajās divās spēlēs ar 1:0 pārāka bija "Auda". Abas vienības tikās arī Latvijas kausa pusfinālā, kurā 11 metru pēcspēles sitienos uzvaru izcīnīja "Auda".
Jau ziņots, ka sestdien "Grobiņa" mājās ar 3:2 pārspēja Ogres "United", bet svētdien "Riga" savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Super Nova" un "Liepāja" ar 3:0 apspēlēja "Jelgavu".
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Turnīra tabulā pēc 32 kārtām līdere ar 80 punktiem ir RFS, 79 punkti 33 mačos ir "Riga" komandai, 64 punkti - "Auda" vienībai, 46 punkti "Liepājai", 45 punkti - "Daugavpilij", 38 punkti 33 mačos ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", 24 - "Tukums 2000" vienībai un 18 punkti - Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.