Otavas "Senators" pieņem lēmumu par galvenā trenera Trevisa Grīna nākotni
Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Otavas "Senators" pagarinājusi vienošanos ar galveno treneri Trevisu Grīnu, pirmdien pavēstīja Otavas komanda.
Jaunais līgums noslēgts līdz 2030./2031. gada sezonas beigām, un vienošanās pagarinātas arī ar vairākiem Grīna asistentiem.
55 gadus vecais speciālists pārņēma "Senators" vadību pēc 2023./2024. gada sezonas beigām un nākamajās divās sezonās palīdzēja Otavas vienībai iekļūt Stenlija kausa izcīņā. Gan 2025., gan 2026. gadā "Senators" hokejisti Stenlija kausa izcīņā nepārvarēja pirmo kārtu.
Grīns trenera karjerā NHL vadījis Ņūdžersijas "Devils" un Vankūveras "Canucks". Pirms tam viņš ieņēma galvenā trenera amatu Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandā Jūtikas "Comets", kā arī strādāja Rietumu hokeja līgā (WHL).
Šīs sezonas ievadā "Senators" hokejisti uzvarējuši sešās no deviņām spēlēm un ar 12 punktiem Austrumu konferencē ierindojas piektajā pozīcijā.