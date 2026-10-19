"Mavericks" atbrīvo pieredzējušo centra spēlētāju Pauelu.
Basketbols
Šodien 18:14
Pēc gandrīz 12 gadiem Dalasas "Mavericks" šķirsies no ilggadējā komandas spēlētāja
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Dalasas "Mavericks" neturpinās sadarbību ar centra pozīcijas spēlētāju Dvaitu Pauelu, vēsta ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Pauels pārstāvēja "Mavericks" kopš 2014. gada, kad maiņas darījumā nonāca Dalasas komandā no Bostonas "Celtics". Viņš "Mavericks" rindās aizvadīja nepilnas 12 sezonas.
Pagājušajā sezonā 35 gadus vecais kanādietis kā viens no rezervistiem 63 regulārās sezonas mačos vidēji laukumā pavadītajās 14,4 minūtēs guva 3,3 punktus un izcīnīja 4,1 atlēkušo bumbu.
Pēc tam, kad "Mavericks" būs šķīrusies no Pauela, viņu savā rīcībā varēs iegūt kāda cita NBA vienība vai arī basketbolists kļūs par neierobežoti brīvo aģentu.
"Mavericks" pagājušajā sezonā Rietumu konferencē ierindojās 12. pozīcijā un neiekļuva izslēgšanas spēlēs.