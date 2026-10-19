Artūrs Žagars pēc spilgtās debijas Ķīnas basketbola līgā atklāj, ko sapratis pēc pirmās spēles
Komentāru pēc zaudējuma pirmajā Ķīnas basketbola līgas spēlē sniedzis Artūrs Žagars, norādot, ka basketbols šajā valstī ir citādāks.
Jau ziņots, ka spilgtu debiju Ķīnas basketbola līgā nedēļas nogalē piedzīvoja Artūrs Žagars. Viņš zaudējumā pret Guandžou "Loong Lions" (79:90) ar 26 punktiem kļuva par Džedzjanas "Golden Bulls" rezultatīvāko spēlētāju. Tāpat viņa kontā piecas atlēkušās bumbas, četras piespēles un divas pārtvertas bumbas.
🇨🇳 Impressive CBA debut for Arturs Zagars! A game-high 26 points (11/20 FG), 5 rebounds, 4 assists, 2 steals and 23 EFF for the Zhejiang Golden Bulls against Guangzhou! 🔥 #ArtursZagars #ZhejiangGoldenBulls #FutureSportsGroup #FutureMBB https://t.co/vF4KZqonpg— Future Sports Group (@future__sg) October 18, 2026
Zaudējuma iemesli redzami pirmajā ceturtdaļā, kuru "Golden Bulls" zaudēja ar 16 punktu starpību (11:27). Kamēr kluba galvenais treneris Aleksandrs Falekass norādīja uz savu atbildību piedzīvotajā zaudējumā, pretējās domās bija Žagars.
"Nepiekrītu trenera teiktajam. Zaudējums nav tikai viņa atbildība, jo ne jau viņš devās laukumā un spēlēja. Zaudējām, jo nepietiekami labi nospēlējām un slikti sākām spēli. Apsveicu pretiniekus ar uzvaru. Viņi spēlēja fiziski un arī izmantoja savas laukuma priekšrocības," par spēli teica Žagars, kurš uzsvēra, ka aizvadījis debiju Ķīnas līgā.
"Man šī bija debija Ķīnas līgas regulārajā sezonā. Lai arī sezona būs grūta, nespēju sagaidīt nākamo spēli, kurā mēs parādīsim, uz ko esam spējīgi," turpināja latviešu saspēles vadītājs. Viņam ar "Golden Bulls" garantēts līgums ir pirmos divus mēnešus, bet, paliekot visu sezonu, Žagars pelnīs virs viena miljona dolāru.
Žagars nav vienīgais latvietis Ķīnas līgā. Tajā spēlē arī Rolands Šmits, kura pārstāvētā Ninbo "Rockets" čempionāta ievadā ar 71:95 atzina Pekinas "Royal Fighters" pārākumu. Šmits, tāpat kā Žagars, bija savas komandas rezultatīvākais vīrs, gandrīz 32 minūtēs gūstot 16 punktus.