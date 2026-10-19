Agresorvalsts sportistu iespējamā dalība kļūst par šķērsli modernās pieccīņas Pasaules kausa posma norisei Lietuvā
Paziņots, ka 2027. gada Pasaules kausa posms modernajā pieccīņā Kauņā, kas bija plānots aprīlī, nenotiks, jo Lietuvā pastāv ierobežojumi pret Krievijas un Baltkrievijas sportistiem.
Lietuva zaudējusi tiesības 2027. gadā Kauņā rīkot Pasaules kausa posmu modernajā pieccīņā, jo sporta veida starptautiskā federācija atsaukusi savu apstiprinājumu saistībā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, pirmdien pavēstīja Lietuvas Modernās pieccīņas federācija (LŠPF).
Starptautiskās Modernās pieccīņas savienības (UIPM) valde pirms vairāk nekā nedēļas pieņēma lēmumu atcelt sacensības, kurām bija jānotiek no 13. līdz 17. aprīlim. Lietuvas federācija par šo lēmumu uzzināja pagājušajā pirmdienā, saņemot vēstuli ar aicinājumu nacionālajām federācijām pieteikties uz tiesībām rīkot šo posmu.
Lietuva joprojām ieņem stingru nostāju pret Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību tās teritorijā notiekošajās sacensībās. "Sākotnēji bijām dusmīgi un vīlušies, jo gatavošanās jau ir sākusies un esam noslēguši vairākus līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem," sacīja LŠPF prezidents Justins Kinderis. Viņš piebilda, ka šāds lēmums nebija pilnīgi negaidīts, jo UIPM pārstāvji vairākkārt bija jautājuši, kā Lietuva plāno rīkoties Krievijas un Baltkrievijas sportistu gadījumā.
UIPM prezidenta Roba Stula parakstītajā vēstulē norādīts, ka organizācijai jāievēro šogad apstiprinātie Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) ieteikumi. Tie paredz Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību ar savu valstu karogiem un simboliku, kā arī vienlīdzīgas iespējas kvalificēties 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm.
Kinderis iebilda, ka abu valstu sportistiem būs arī citas iespējas nopelnīt olimpiskās kvalifikācijas punktus, uzsverot, ka Pasaules kausa posmi nav augstākā līmeņa sacensības šajā sporta veidā. Lēmumu kritizēja arī Kauņas pašvaldības pārstāvji, uzsverot pilsētas sporta infrastruktūru un pieredzi starptautisku sacensību rīkošanā.
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Lietuvas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija pagājušajā mēnesī atkārtoti apliecināja, ka tās ieteikumi neaicināt Krievijas un Baltkrievijas sportistus uz Lietuvā notiekošajām sacensībām paliek nemainīgi. Lai šādu valstu sportisti varētu piedalīties, viņiem jāparaksta deklarācija, kurā nosodīta militārā agresija un pausts atbalsts Ukrainai. Tāpat viņiem nav atļauts demonstrēt savu valstu karogus vai citus simbolus.
Kinderis brīdināja, ka šis lēmums var apdraudēt arī Kauņas tiesības 2028. gadā rīkot Pasaules kausa posmu, kā arī junioru un jauniešu čempionātus. Nacionālajām federācijām līdz 25. oktobrim ir iespēja pieteikties uz tiesībām aizstāt Kauņu kā 2027. gada posma rīkotāju. Sākotnēji nākamgad bija paredzēti četri Pasaules kausa posmi. Ja jaunu rīkotāju neizdosies atrast, UIPM apsver iespēju aizvadīt tikai trīs posmus.