Emocionālā ierakstā par šķiršanos no franču tenisa leģendas paziņo ukrainiete Svitoļina
Ukrainas tenisiste Eļina Svitoļina šķirs laulību ar franču tenisistu Gaelu Monfisu, sociālajos medijos pavēstījusi sportiste.
32 gadus vecā Svitoļina ar patlaban 40 gadus veco Monfisu apprecējās 2021. gada jūlijā. Abiem tenisistiem ir kopīga četrus gadus veca meita Skaja.
"Man jāatrod pašai sevi no jauna, un mūsu laulībā es to nespēju izdarīt," sociālajos tīklos publicētā paziņojumā raksta WTA ranga sestās vietas īpašniece Svitoļina. "Šī ir grūtākā patiesība, ar kādu man jebkad nācies saskarties, un grūtākais, kas man jebkad bijis jāpasaka cilvēkam, kuru mīlu."
Kādreizējais ATP ranga sestais numurs Monfiss šomēnes paziņoja, ka noslēdz savu profesionālā tenisista karjeru, lai gan iepriekš bija plānojis no skatītājiem atvadīties Parīzes "Masters" ("ATP 1000") turnīrā, kas norisināsies oktobra izskaņā.
Valdzinošais tenisa pāris Eļina Svitoļina un Gaels Monfiss
Ukrainas, iespējams, visu laiku labākā tenisiste Jeļina Svitoliņa, kura pašlaik WTA rangā ieņem augsto piekto, aprīļa sākumā pavēstīja priecīgu vēsti, ...
Monfisam arī tika piešķirts īpašais turnīra rīkotāju uzaicinājums jeb "wild card" šonedēļ notiekošajās Lionas "ATP 250" sacensībās, tomēr viņš personīgu iemeslu dēļ savu dalību atteica.