Gaidāmi rekordi un sīva cīņa par titulu. Bez Kristapa Porziņģa sāksies jaunā NBA sezona
Šovakar un naktī uz trešdienu, 21. oktobri, Nacionālajā basketbola asociācijā sāksies 2026./2027. gada sezonas izspēle. Vismaz tās ievadā neviens latvietis darbībā redzams nebūs.
Šī kļūs par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 81. sezonu. Iepriekšējo kā čempione noslēdza Ņujorkas "Knicks", kas izcīnīja pirmo titulu kopš tālā 1973. gada. Starpsezonā notikušas vērienīgas pārmaiņas, turklāt vismaz sezonas sākumā līgā nespēlēs neviens latvietis. Goldensteitas "Warriors" pierakstos atrodas Kristaps Porziņģis, taču viņš īsi pirms treniņnometnes sākuma paziņoja, ka nekonkretizētas saslimšanas dēļ uz nenoteiktu laiku nevarēs palīdzēt.
Treneru maiņas
Sešas komandas jauno sezonu sagaidīs ar jaunu treneru štābu. Čikāgas "Bulls" komandā Biliju Donovanu nomainījis Tjagu Spliters, kurš iepriekšējā sezonā bija Portlendas "Trail Blazers" trenera vietas izpildītājs. Dalasas "Mavericks" veica izmaiņas gan vadībā, gan treneru sastāvā. Masai Udžiri kļuva par kluba prezidentu, bet Dastijs Mejs ieguva pirmo iespēju strādāt kā NBA kluba galvenais treneris.
Pensijā devās NBA čempions ar Bostonas "Celtics" Doks Riverss. Pēc bezzobainās sezonas ar Milvoki "Bucks" viņš paziņoja par trenera karjeras beigām un pievēršanos basketbola analītiķa darbam. Viņa vietu "Bucks" ieņēmis Teilors Dženkinss. Trenerus mainījušas arī Ņūorleānas "Pelicans", Orlando "Magic" un Portlendas "Trail Blazers".
Lielas spēlētāju rokādes
Vairākas basketbola zvaigznes šajā vasarā atradušas jaunu darbavietu, pārceļoties uz jaunu klubu maiņas darījumā vai kā brīvais aģents.
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Lielāko rosību veikusi Filadelfijas "76ers".Darījumā ar Bostonas "Celtics" klubs ieguva 2024. gada NBA finālsērijas vērtīgāko basketbolistu Džeilenu Braunu, bet vēlāk klubu kā brīvais aģents papildināja Lebrons Džeimss. Tāpat uz vienību pārcēlās Anfernijs Simonss, bijušais Džeimsa komandas biedrs Losandželosā Kenteiviuss Kaldvels-Poups un Dīns Veids.
👑 Most seasons. 👑 Most points. 👑 Most games. 👑 Most minutes. LeBron James begins a historic 24th NBA season when the Sixers visit the Knicks at MSG Tuesday, Oct. 20 at 7pm/et on NBC and Peacock! https://t.co/5E1Bx1xrhm— NBA (@NBA) October 18, 2026
Lielu maiņas darījumu veica Maiami "Heat", kas no Milvoki "Bucks" ieguva grieķu basketbola superzvaigzni Janni Adetokunbo. Grieķis jau vairākus gadus bija neapmierināts ar notiekošo Viskonsīnā, kam pirms tam bija izcīnījis NBA titulu. Beigās puses vienojās par šķiršanos maiņas ceļā.
Līdz ar Adetokunbo ierašanos arī citiem brīvajiem aģentiem parādījās interese papildināt Floridas komandu. Kā snaiperi no tālās distances uz klubu pārcēlās Tims Hārdevejs un NBA čempions ar Goldensteitas "Warriors" Klejs Tompsons. Savukārt Bobijs Portiss bija viens no Adetokunbo darījumā iesaistītajiem basketbolistiem.
It was "The @Giannis_An34 Show" in Miami tonight! 🔥 20 PTS 🔥 15 REB 🔥 9 AST 🔥 3 BLK 🔥 8-10 FGM 🔥 24 MIN https://t.co/6OCnBY4doF— NBA (@NBA) October 15, 2026
Pārsteidzošu darījumu īstenoja Minesotas "Timberwolves", kas vairāku komandu maiņā no Šarlotas "Hornets" ieguva saspēles vadītāju Lamelo Bolu, tādējādi ārējā līnijā izveidojot duetu Bols - Entonijs Edvardss. Maiņas sakarā klubs šķīrās no Džūliusa Rendla, kurš turpmāk spēlēs Bruklinā. Kā brīvais aģents uz Minesotu pārcēlās Džonatans Kuminga.
NBA noteikumu pārkāpusī Losandželosas "Clippers" uz Toronto aizmainīja ilggadējo līderi Kavai Lenardu. Tieši "Raptors" ar Lenardu sastāvā izcīnīja kluba vēsturē līdz šim vienīgo titulu. Maiņu gan ilgi neapstiprināja notikušās izmeklēšanas dēļ, kā rezultātā tika sodīti "Clippers" vadība un arī pats Lenards.
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KAWHI LEONARD TONIGHT: 21 POINTS 5 REBOUNDS 2 STEALS 6/12 FGM 4/8 3PM +28 +/- 17 MINUTES TORONTO KAWHI IS BACK. 🔥 (🎥 @ShowCaseShabazz) https://t.co/SIgmvClgCZ— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 14, 2026
Pēc Lebrona Džeimsa aiziešanas mainījies sastāvs Losandželosas "Lakers", kas to var būvēt ap slovēni Luku Dončiču. No Jūtas "Jazz" maiņas darījumā tika iegūts Valkers Keslers, kā brīvie aģenti ātri vien pievienojās Kolins Sekstons un gruzīņu basketbolists Sandro Mamukelašvili.
Var krist rekordi
Lebrons Džeimss, dodoties laukumā, kļūs par visvairāk sezonas aizvadījušo basketbolistu NBA vēsturē. Viņš pošas spēlē 24. sezonā. Visu laiku rezultatīvākais basketbolists NBA ir 560 punktus no 44 tūkstošiem punktu karjerā un 1560 punktus no 45 tūkstošiem. Pagājušajā sezonā viņš iemeta 1256 punktus. Visdrīzāk sezonas laikā Džeimss kļūs par trešo labāko piespēlētāju līgas vēsturē - no Džeisona Kida viņu šķir 76 rezultatīvās piespēles.
Nikola Jokičs nākamās sezonas laikā var kļūt par "triple-double" bagātāko spēlētāju līgas vēsturē regulārajā sezonā. No Rasela Vestbruka viņš atpaliek par 12. "triple-double". Pavisam noteikti viņš pievienosies Vestbrukam kā otrais spēlētājs līgā ar vismaz 200 "triple-double" regulārās sezonas laikā.
Kristapa Porziņģa komandas biedrs Stefens Karijs nākamās sezonas laikā var kļūt par pirmo NBA basketbolistu, kurš karjerā trāpa piecus tūkstošus tālmetienus. Šobrīd viņu no šīs atzīmes šķir 102 realizēti tālmetieni (skaitot kopā regulāro sezonu un izslēgšanas spēles). Pirms sezonas Karijs gan iedzīvojās potītes traumā, kas netiekot uzskatīta par nopietnu.
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Izspēles formāts nemainīgs
NBA sezonā izspēles formāts nav mainījies. Regulārā sezona, kurā katra komanda aizvadīs 82 spēles, ilgs no 20. oktobra līdz nākamā gada 11. aprīlim. Ceturto gadu gaidāms NBA kauss, par kuru cīņa ritēs no 30. oktobra līdz 11. decembrim.
Pēc regulārās sezonas beigām katras konferences labākās sešas pēc bilances automātiski sasniegs izslēgšanas spēles, bet 7. līdz 10. vieta turpinās cīņu par "play-off" pārspēlēs. Zemāk esošajām komandām sezona būs beigusies.
Jāmin, ka ir mainīta NBA drafta loterijas kārtība, lai samazinātu iespēju, ka zemāk esošās komandas speciāli zaudē regulārās sezonas beigās. Šī sezona iezīmē pirmo gadu trīs gadu ciklā, kurā tiks izmantota jauna "3-2-1" loterijas sistēma.
Komandām, kas ieņem no ceturto līdz desmito vietu no beigām, būs vislielākās izredzes uzvarēt loterijā. Trīs vājākās komandas kopā ar divām vājākajām "play-in" turnīra komandām dala nākamās labākās izredzes, turklāt loterijā piedalās arī komandas, kas zaudēja "play-in" spēlē starp 7. un 8. vietas ieguvējām. Tāpat tagad tiks izlozētas visas 16 loterijas pozīcijas (iepriekš – tikai pirmās četras), kas nozīmē, ka vairums komandu var iegūt jebkuru vietu no pirmās līdz sešpadsmitajai. Iepriekš klubiem bija garantēts, ka to drafta pozīcija nebūs zemāka par četrām vietām zem tās, kas tām pienāktos saskaņā ar loterijas izlozi.
Neskaidrība par Porziņģi
Goldensteitas "Warriors" starpsezonā neveica pārāk lielus sastāva atjaunošanas darbus. Kristaps Porziņģis, kuru iepriekšējās sezonas beigās klubs ieguva maiņā no Atlantas "Hawks", tika uzskatīts kā galvenais spēlētājs garajā galā, taču korekcijas ieviesušas latvieša nestabilā veselība.
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Šoreiz nav pat atklāts, kāda slimība Porziņģim ir. Zināms, ka kopš 2024./2025. gada sezonas viņš sirgst ar POTS slimību, kas ietekmē sirdsdarbību un pašsajūtu. Ar šo slimību saslimuši arī citi profesionāli sportisti. Nedēļu pirms regulārā turnīra sākuma Porziņģim publiski bija jāsniedz skaidrojums par savu veselību, noraidot baumas par saslimšanu ar HIV vai AIDS. Arī šādas bija teorijas viņa sakarā.
Šobrīd nav zināms, kad un vai vispār Porziņģis šajā sezonā dosies laukumā. Jau iepriekšējā sezonā veselības dēļ viņš spēlēja tikai 32 regulārā turnīra spēlēs. Tas nozīmē, ka pagaidām šī ir pirmā sezona ilgā laikā, kad NBA nespēlēs neviens latviešu spēlētājs.
Kuri ir favorīti?
Pirms jaunās sezonas bukmeikeri par galvenajām favorītēm uz titulu uzskata Oklahomasitijas "Thunder" un Sanantonio "Spurs". Šīs komandas viena pret otru pagājušajā sezonā spēkojās Rietumu konferences finālā un tiek ar atrāvienu uzskatītas par spēcīgākajām konferencē arī šogad. "Thunder" koeficients uz titulu ir 3,60, bet "Spurs" - 3,70.
Trīs favorītes no Austrumu konferences ir nākamās, kas varētu izrādīt konkurenci abām galvenajām titula tīkotājām. Koeficients 9,50 ir zvaigžņotajai Filadelfijas "76ers", 10,00 esošajai NBA čempionei "Knicks", bet 15,00 - Bostonas "Celtics". Citu komandu izredzes izcīnīt titulu vērtētas zemāk.
Spēlētāju balvu sakarā uz regulārā turnīra vērtīgākā basketbolista balvu favorīti ir četri - Viktors Vembanjama, Šejs Gildžess-Aleksandrs, Luka Dončičs un Nikola Jokičs. No četrotnes pie šī apbalvojuma ticis Gildžess-Aleksandrs un Jokičs.