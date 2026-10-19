VIDEO: Gutkovskis izceļas ar skaistu vārtu guvumu derbijā Polijā
Svētdien ar ļoti skaistiem vārtiem Polijas pēc spēka otrās līgas spēlē izcēlās Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis.
⏪ Bramka Gutka tuż po wznowieniu gry. 📺 Oglądaj mecze Betclic @_1liga_ na @sport_tvppl oraz w aplikacji TVP Sport. https://t.co/2AnZgfdlI4— Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) October 18, 2026
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis svētdien guva vārtus Polijas pēc spēka otrās līgas mačā, Gdiņas "Arka" komandai ciešot zaudējumu Trīspilsētu derbijā. "Arka" viesos ar rezultātu 1:2 (0:1) zaudēja Gdaņskas "Lechia".
Pēc mājinieces "Lechia" aplēsēm maču klātienē vēroja 37 501 skatītājs, kas ir jauns šī derbija apmeklētības rekords. Artura Šaha pirmajā puslaikā gūtie vārti ļāva mājiniekiem pārtraukumā doties ar rezultātu 1:0 savā labā, bet otrā puslaika sākumā, 47. minūtē, Gutkovskis pie soda laukuma līnijas pretinieku ielenkumā iegrieza bumbu augšējā labajā vārtu stūrī un panāca 1:1. Četras minūtes vēlāk Kevins Dodajs atjaunoja mājiniekiem vadību.
Gutkovskis ar sešiem gūtiem vārtiem ir līgas otrs rezultatīvākais spēlētājs aiz Šaha, kuram ir par vienu vārtu guvumu vairāk. "Arka" ar 11 punktiem 11 spēlēs ieņem 15. vietu 18 komandu konkurencē, bet "Lechia" ar 19 punktiem ir trešā.