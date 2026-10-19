Ostapenko veic iespaidīgu kāpumu WTA rangā, Semeņistajai pamatīgs kritums
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu pasaules rangā pakāpusies par desmit pozīcijām un ir 24. vietā.
Ostapenko pagājušajā nedēļā aizcīnījās līdz Uhaņas "WTA 1000" turnīra pusfinālam, bet šonedēļ startēs Ninbo "WTA 500" sacensībās.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi 35 pozīcijas un ieņem 166. vietu. Beatrise Zeltiņa ir astoņas pozīcijas augstāk (431.), Elza Tomase pakāpusies par trīs vietām (690.), bet Sabīne Rutlauka ir četras vietas augstāk (717.). Adelīna Lačinova ir astoņas ailītes zemāk (795.), savas pozīcijas saglabā karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova (840.) un Daniela Vismane (952.), Diāna Marcinkēviča zaudējusi 63 pozīcijas (980.), Daniela Dārta Feldmane ir trīs vietas augstāk (1331.), bet Annai Ozerovai ir četru pozīciju kritums (1468.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav un līderpozīciju saglabā Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka un krieviete Mirra Andrejeva. Ceturtajā vietā atrodas amerikāniete Džesika Pegula, piektā ir viņas tautiete Korija Gofa, sesto vietu ieņem ukrainiete Elina Svitoļina, kurai seko čehietes Karolīna Muhova un Linda Noskova. Devītajā vietā atrodas poliete Iga Švjonteka, savukārt labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Marta Kostjuka.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 12. pozīciju, bet Semeņistaja pakāpusies par četrām vietām un atrodas 191. pozīcijā. Zeltiņa ir piecas pozīcijas augstāk (282.), Tomase zaudējusi 53 vietas (605.), bet Feldmane atkāpusies par septiņām pozīcijām (951.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes.
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Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.