Goldensteitas "Warriors" aizsargs Stefens Karijs.
Basketbols
Šodien 07:30
Porziņģa komandas biedram Karijam neveiksmīgs sezonas sākums - treniņš beidzas ar savainojumu
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" aizsargs Stefens Karijs svētdien treniņa laikā pagrieza labās kājas potīti un nodarbību neturpināja.
Svētdien "Warriors" mājvietā norisinājās atklātais treniņš, un vienā no epizodēm, spēlējot bez kontakta, Karijs pagrieza potīti.
"Viņš teica, ka viņam viss ir labi," situāciju komentēja komandas galvenais treneris Stīvs Kers.
Karijam šī būs 18. sezona NBA, un iepriekšējā sezonā viņš savainojumu dēļ piedalījās tikai 43 mačos, kuros caurmērā guva 26,6 punktus, atdeva 4,7 rezultatīvas piespēles, izcīnīja 3,6 atlēkušās bumbas un pārtvēra 1,1 bumbu.
"Warriors" sezonas pirmo spēli aizvadīs trešdien. Porziņģis šobrīd cīnās ar veselības problēmām un sezonu sāks vēlāk.