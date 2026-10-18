Piecu setu cīņā RSU volejbolistes pārspēj Baltijas līgas čempiones
Rīgas Stradiņa universitātes volejbolistes Baltijas līgas sezonu sākušas ar skaļu uzvaru — Kauņā piecos setos pārspētas pašreizējās čempiones “Kaunas-VDU”. Vīriešu turnīrā “Robežsardze”/RSU svinēja pārliecinošu uzvaru, bet “Ezerzeme”/Daugavpils Universitāte/“Homelike” izbraukumā Igaunijā piedzīvoja divus zaudējumus.
Ingunas Minusas vadītās RSU volejbolistes sestdien Kauņā ar 3-2 (18:25, 25:19, 21:25, 25:20, 15:11) pieveica pašreizējās titula īpašnieces “Kaunas-VDU”, bet Raimonda Vildes vadītais “Robežsardze”/RSU savu skatītāju priekšā ar 3-0 (25:16, 25:11, 25:10) apspēlēja Laura Iecelnieka trenēto Tallinas “Audentes/Solarstone”.
Tikmēr “Ezerzeme”/Daugavpils Universitāte/“Homelike” turnīru iesāka ar diviem zaudējumiem sarežģītā izbraukumā Igaunijā – 1-3 (20:25, 19:25, 25:20, 19:25) pret Viru “Barrus” un 0-3 (12:25, 23:25, 23:25) pret Tartu “Bigbank”.
“Elme Messer” Baltijas līgā sieviešu konkurencē pagājušās sezonas uzvarētājas no Kauņas jau pagājušajā nedēļā izcīnīja divas uzvaras Rīgā, pārspējot gados ļoti jaunās Latvijas volejbola Attīstības centra un Rīgas Volejbola skolas/Latvijas universitātes (RVS/LU) spēlētājas. Pirms uzņemt pagājušās sezonas bronzas medaļnieces no RSU, pretinieces pastiprināja sastāvu ar Kauņā dzimušo Lietuvas izcelsmes Itālijas izlases volejbolisti Indri Sorokaiti, kura ir divkārtēja Čempionu līgas uzvarētāja.
“Pirmajā setā mums gāja ļoti grūti, jo pretiniecēm izdevās uzspiest savu spēli. Pēc četru stundu ceļa vēlajā spēlē ilgstoši nevarējām pielāgoties viņu ātrumam, turklāt arī mums serve neizdevās pietiekami agresīva. Viņas varēja atļauties darīt visu, ko vien vēlējās – daudz uzbruka pret vienu bloku, netikām galā arī ar pirmajiem tempiem,” spēles sākumu raksturoja RSU komandas cēlāja Elvita Dolotova.
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Otrajā setā rīdzinieces pamazām pielāgojās situācijai laukumā. Pēc ilgākas apspriedes ar treneri Minusu izdevās pamainīt uzbrukuma ritmu. “Pirmajā setā mēs mēģinājām punktus gūt ar spēku, taču ļoti daudz trāpījām blokā. Sapratām, ka tam cauri nav jālaužas, vairāk sākām mānīt, variēt ar uzbrukumu. Tas viņām uzreiz sagādāja problēmas,” Dolotova sacīja, ka ar katru setu sniegumu izdevās uzlabot.
Viņa paslavēja gan komandas jaunpienācējas Katrīnu Paulu Krustkalni un Anabellu Maļinu, kuras veiksmīgi iesaistījās cīņā spēles gaitā, tāpat pie tīkla nenogurstoši cīnījās Monta Urbāne un Emīlija Tralmaka – abas kopā sakrāja 8 punktus ar bloku: “Ne tikai tie – viņas arī bieži ar bloku nomīkstināja pretinieču uzbrukumus, kas statistikā neparādās. Ņemot vērā, ka Monta un Emīlija bija praktiski bez maiņām, varu tikai apbrīnot, kā viņas izskrēja pat tajās situācijās, kur likās, ka paspēt vairs nevarēja.”
Lai gan Baltijas līgā komandu skaits sarucis līdz septiņām, Dolotova izcēla konkurenci, kas starp četrām piecām vadošajām vienībām solās būt spraiga.
Vīriešu konkurencē Baltijas līgas pirmajā nedēļas nogalē saspringtākā izvērtās sezonas atklāšanas spēle starp “Selver/TalTech” un “Parnu”, kurā Toms Švans ar 20 punktiem palīdzēja pērnaviešiem uzvarēt ar 3-1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:21).
“Robežsardze”/RSU volejbolisti pirmajā mačā trīs setos pārliecinoši apspēlēja “Audentes/Solarstone”. Uzvarētāju sastāvā rezultatīvākie bija Eduards Dūdens (12), Toms Kalniņš (9) un Jānis Teikmanis (8). Sarežģītāka solās būt nākamās nedēļas spēle, kad Rīgā viesosies pagājušās sezonas bronzas medaļnieki Viru “Barrus”.
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Pret viņiem savu Igaunijas izbraukuma spēļu sēriju sāka “Ezerzeme”/DU/“Homelike” volejbolisti, kuriem Viru izdevās izcīnīt uzvaru vienā no setiem. Daugavpiliešiem 14 punktus guva Iļja Makarovs, bet 12 – Armands Rokjāns.
Svētdien daugavpilieši atguvās pēc sakāves pirmajā setā, taču ciešās otrā un trešā seta galotnēs nespēja pagarināt cīņu un pacīnīties par punktu pret Tartu “Bigbank”. 13 punktus Latgales komandas labā guva Sandis Vilcāns, bet 12 pievienoja Armands Rokjāns.
“Ezerzeme”/DU/“Homelike” nākamnedēļ priekšā vēl tālāks izbrauciens uz kaimiņvalsti, jo divās spēlēs Tallinā jāspēlē pret "Audentes/Solarstone" un "TalTech/Selver". Šajās spēlēs daugavpiliešiem gaidāms pastiprinājums cēlāja pozīcijā.