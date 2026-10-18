Gražulim zaudējums Itālijas A sērijas mačā, Šiliņam 16 punkti zaudētā Spānijas basketbola līgas spēlē
Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis svētdien guva sešus punktus Itālijas A sērijas mačā, "Cantu" vienībai ciešot zaudējumu. Tikmēr Kārlis Šiliņš svētdien zaudētā Spānijas basketbola līgas (ACB) spēlē izcēlās ar 16 gūtajiem punktiem.
Gražulim Itālijas A sērijā seši punkti zaudējumā bijušajai komandai
Latvijas basketbolista Andreja Gražuļa pārstāvētā "Cantu" vienība viesos ar 72:92 (18:20, 20:24, 15:23, 19:25) piekāpās Gražuļa savulaik pārstāvētajai "Trieste" komandai.
Gražulis laukumā bija 19 minūtes, realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, izpildīja trīs neprecīzus tālmetienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četras reizes pārkāpa noteikumus, tika pie diviem efektivitātes koeficienta punktiem un sliktākā +/- rādītāja komandā (-16).
Viesiem 21 punktu guva Savions Flags, bet 20 punkti bija Osvaldam Oliševičam. Uzvarētājiem 21 punkts un 13 bumbas zem groziem bija Ledžam Džounsam, kamēr 19 punktus guva Lengstons Galovejs.
Artūrs Strautiņš sestdien guva 11 punktus Itālijas A sērijas mačā, bet "Roma" basketbolisti savā laukumā ar 98:104 piekāpās Venēcijas "Umana Reyer". "Roma" komanda sezonu sākusi ar vienu uzvaru četros mačos, kas dod 12. vietu, bet "Cantu" ar četriem zaudējumiem ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.
Šiliņam 16 punkti zaudētā ACB mačā
Kārļa Šiliņa spārstāvētā "Coruna" ACB mačā ar 90:107 (23:28, 25:25, 28:21, 14:33) piekāpās "Girona" komandai. Šiliņš spēlēja 20 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā raidīja grozā trīs no pieciem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, nopelnīja trīs piezīmes un izprovocēja četrus pretinieku sodus, iekrājot +/- rādītāju -8 un efektivitātes koeficientu desmit.
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Viesu rindās vairāk punktus par latvieti guva tikai Luks Ulecks, kurš maču noslēdza ar 17 punktiem un desmit bumbām zem groziem. Mājinieku uzvaru ar 40 punktiem sekmēja Jasels Peress.
Citās Spānijas basketbola līgas spēlēs pa deviņiem punktiem guva Roberts Blumbergs un Rodions Kurucs savu komandu zaudējumos, seši punkti bija Mārcim Šteinbergam zaudētā spēlē, bet divi - Artūram Kurucam uzvarā pār brāli.
Blumberga Saragosas "Casademont" ACB mačā ar 109:98 (22:23, 38:20, 24:31, 25:24) pārspēj "Lleida"
Blumbergs laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 59 sekundēs, realizējot trīs tālmetienus, izcēlās ar deviņiem punktiem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle un četras piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -6 un efektivitātes koeficientu astoņi.
Laukumā tiekoties brāļiem Kuruciem, Artūra pārstāvētā "Tenerife" mājās ar 82:77 (25:18, 14:18, 15:24, 28:17) pārspējot Vitorijas "Baskonia" ar Rodionu sastāvā. Artūrs Kurucs spēlēja 17 minūtes un 51 sekundi, grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem, izpildīja divus neprecīzus tālmetienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus un tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-8).
Rodions Kurucs laukumā pavadīja 13 minūtes un 28 sekundes, realizēja abus divus divpunktu metienus, vienu no trīs tālmetieniem un abus divus soda metienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, nopelnīja labāko +/- rādītāju komandā (+3) un tika pie sešiem efektivitātes koeficienta punktiem. Tikmēr Šteinbergs un Mursijas UCAM izbraukumā ar rezultātu 93:116 (14:25, 22:33, 24:28, 33:30) zaudēja "Valencia" basketbolistiem.
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Šteinbergs laukumā pavadītajās 14 minūtēs un 21 sekundē realizēja divus no četriem tālmetieniem, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, iekrāja vienu no labākajiem +/- rādītājiem komandā (-3) un nopelnīja piecus efektivitātes koeficienta punktus.
"Baskonia", "Tenerife" un "Casademont" uzvarējušas trīs no četrām spēlēm, atrodoties piecu komandu grupā no otrās līdz sestajai vietai. UCAM un "Coruna" uzvarējušas vienā spēlē, ieņemot 16. un 17. vietu 18 komandu konkurencē. Pagājušajā sezonā par Spānijas čempioni kļuva "Valencia", kas finālsērijā ar 3-1 bija pārāka pār "Barcelona".