12 gadus vecā Alise Misāne izcīnījusi bronzas medaļu Eiropas sieviešu čempionātā 100 lauciņu dambretē
Latvijas jaunā dambretiste Alise Misāne, kurai ir vien 12 gadu, izcīnījusi bronzas medaļu Nīderlandes pilsētā Beilenā notiekošajā Eiropas čempionātā 100 lauciņu dambretē.
Čempionāts norisinājās trīs spēles disciplīnās - ar klasisko laika kontroli, ātrās dambretes laika kontroli un ātrspēles laika kontroli. Latviju vīriešu sacensībās pārstāvēja Guntis Valneris, Raimonds Vipulis, Pēteris Kripans un Roberts Misāns, bet sieviešu konkurencē mūsu jaunās dambretistes Alise Misāne un Malvīne Misāne.
Vispirms no 10.oktobra līdz 16.oktobrim norisinājās sacensības ar klasisko laika kontroli. Tajās lieliski cīnījās tikai divpadsmit gadus vecā Latvijas dambretiste Alise Misāne, kura divdesmit dalībnieču konkurencē ar iegūtajiem divpadsmit punktiem izcīnīja augsto trešo vietu un bronzas medaļu, tikai pēc papildu rādītājiem otro vietu atvēlot pasaules čempionei Viktorijai Motričko.
Vienlaikus par šo augsto panākumu Alise Misāne nopelnīja arī starptautiskās lielmeistares titulu. Par Eiropas čempioni ar iegūtajiem četrpadsmit punktiem kļuva Ukrainas pārstāve Jūlija Makarenkova. Alises māsa Malvīne Misāne ar iegūtajiem desmit punktiem ierindojās devītajā vietā.
Eiropas vīriešu čempionātā ar klasisko laika kontroli startēja 91 dalībnieks, no mūsu dambretistiem vissekmīgākais bija tikai septiņpadsmit gadus vecais starptautiskais meistars Pēteris Kripans, kurš izcīnīja augsto devīto vietu un, apsteidzot virkni starptautisko lielmeistaru, nopelnīja starptautiskā lielmeistara titulu. Guntis Valneris ierindojās septiņpadsmitajā vietā, Raimonds Vipulis divdesmit astotajā vietā un Roberts Misāns trīsdesmit astotajā vietā.
17.oktobrī Eiropas čempionāti turpinājās ar ātrās dambretes disciplīnu. Vīriešu turnīrā, startējot 78 dalībniekiem, sekmīgi cīnījās mūsu starptautiskais lielmeistars Guntis Valneris, kurš ar iegūtajiem trīspadsmit punktiem izcīnīja dalītu pirmo līdz sesto vietu, diemžēl papildu rādītāji viņu atbīdīja uz sesto vietu. Roberts Misāns izcīnīja augsto septīto vietu, Raimonds Vipulis ierindojās trīspadsmitajā vietā, bet Pēteris Kripans trīsdesmit astotajā vietā. Sieviešu sacensībās ātrajā dambretē divdesmit četru dalībnieču konkurencē sesto vietu izcīnīja Alise Misāne, bet Malvīne Misāne ierindojās astotajā vietā.
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18.oktobrī Eiropas čempionāti noslēdzās ar ātrspēles disciplīnu. Vīriešu turnīrā, startējot 72 dalībniekiem, vissekmīgāk cīnījās mūsu jaunais dambretists Pēteris Kripans, kurš ar iegūtajiem divpadsmit punktiem izcīnīja astoto vietu, Raimonds Vipulis ar vienpadsmit punktiem ierindojās divpadsmitajā vietā, Roberts Misāns ar vienpadsmit punktiem izcīnīja deviņpadsmito vietu, bet Guntis Valneris ar desmit punktiem ierindojās divdesmit trešajā vietā. Sieviešu sacensībās divdesmit četru dalībnieču konkurencē piekto vietu ar vienpadsmit punktiem izcīnīja Malvīne Misāne, bet Alise Misāne ar astoņiem punktiem ierindojās trīspadsmitajā vietā.