Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis atvairīja 16 no 20 pretinieku metieniem, neitralizējot 80% raidījumu.
Hokejs
Šodien 21:27
Gudļevska "Fischtown Pinguins" piedzīvo smagu zaudējumu DEL mačā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien ar sevis pārstāvēto Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandu piedzīvoja zaudējumu Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē.
"Fischtown Pinguins" viesos ar rezultātu 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) atzina Ķelnes "Haie" vienības pārākumu. Gudļevskis atvairīja 16 no 20 pretinieku metieniem, neitralizējot 80% raidījumu.
Ar 12 punktiem desmit spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem 12. vietu 14 komandu čempionātā. Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie".