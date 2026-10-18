Gudļevska "Fischtown Pinguins" piedzīvo smagu zaudējumu DEL mačā
Foto: imago/Eibner
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis atvairīja 16 no 20 pretinieku metieniem, neitralizējot 80% raidījumu.
Hokejs

Gudļevska "Fischtown Pinguins" piedzīvo smagu zaudējumu DEL mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien ar sevis pārstāvēto Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandu piedzīvoja zaudējumu Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē.

Gudļevska "Fischtown Pinguins" piedzīvo smagu zaud...

"Fischtown Pinguins" viesos ar rezultātu 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) atzina Ķelnes "Haie" vienības pārākumu. Gudļevskis atvairīja 16 no 20 pretinieku metieniem, neitralizējot 80% raidījumu.

Ar 12 punktiem desmit spēlēs "Fischtown Pinguins" ieņem 12. vietu 14 komandu čempionātā. Pagājušajā sezonā par Vācijas čempioni kļuva Ķelnes "Haie".

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