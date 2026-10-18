Biatloniste Baiba Bendika vasaras biatlona sacensībās finišē 14. vietā supersprintā
Latvijas biatloniste Baiba Bendika svētdien Minhenē notiekošajās vasaras biatlona sacensībās "Loop One Festival" supersprinta finālā finišēja 14. vietā.
Drošu uzvaru sacensībās svinēja itāliete Liza Vitoci, kura kļūdījās pa reizei pēdējās trīs šaušanās un finišēja 24 minūtēs un 27,2 sekundēs. Otro vietu guvusī francūziete Žilija Simona arī mēroja trīs soda apļus un uzvarētājai zaudēja 16,7 sekundes, bet viņas tautiete Amandīne Menjāna šaušanā kļūdījās divas reizes un atpalika 22,9 sekundes, par pussekundi pārspējot norvēģieti Marti Jūhansenu un par 1,2 sekundēm - somieti Sūvi Minkinenu.
Bendika neaizvēra pa diviem mērķiem pirmajā, trešajā un ceturtajā šaušanā, finišējot vienu minūti un 35,5 sekundes pēc uzvarētājas. No 15 finālistēm latviete aiz muguras atstāja norvēģieti Juhannu Skutheimu. Vīriešu konkurencē Andrejs Rastorgujevs un Renārs Birkentāls nesasniedza finālsacensības.
Uzvaru izcīnīja zviedrs Martins Ponsilouma, kurš, mērojot divus soda apļus, finišu sasniedza 21 minūtē un 34,2 sekundēs. Četras sekundes vēlāk finišēja vienu soda apli veikušais norvēģis Vetle Šostads Kristiansens, bet vēl 4,5 sekundes atpalika francūzis Ēriks Pero, kurš ugunslīnijā kļūdījās divas reizes.