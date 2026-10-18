“Riga” pēc ielaistiem vārtiem izrauj uzvaru futbola virslīgas mačā
"Riga" komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 33. kārtas mačā savā laukumā ar 2:1 (0:1) pārspēja "Super Novu", kamēr citā mačā pie panākuma tika "Liepājas" futbolisti.
"Riga" ar 2:1 (0:1) pārspēja "Super Nova"
"Super Nova" vadībā izvirzījās pirmā puslaika vidū, kad 23. minūtē mājinieku vārtos bumbu raidīja Raivis Ķiršs. Otrā puslaika ievadā abas vienības apmainījās ar dzeltenajām kartītēm, bet 68. minūtē "Riga" izlīdzināja rezultātu pēc Jagu Sikeiras precīzā sitiena no distances.
Aptuveni 15 minūtes līdz pamatlaika 2:1 "Riga" labā panāca Mohameds Badamosi, kurš bija precīzs no vārtu priekšas pēc Raki Auani centrējuma. Šosezon iepriekšējās trīs tikšanās reizēs pārāki bija "Riga" futbolisti - 4:1, 3:0 un 1:0.
"Liepāja" mājās ar 3:0 (1:0) pārspēj "Jelgavu"
Pirmajā puslaikā pēc spēlētām 12 minūtēm liepājnieku pirmos vārtus guva Andrijs Korobenko. Otrajā puslaikā "Liepājai" izdevās gūt divus vārtus aptuveni septiņu minūšu nogrieznī, panākot 3:0. "Jelgavas" vārtos bumbu nogādāja Abioduns Ogunniji un Džozefs Oloko.
Divi no trim iepriekšējiem "Liepājas" un "Jelgavas" dueļiem šosezon noslēdzās neizšķirti, bet vienā ar 2:0 pārāka bija Liepājas vienība. Pirmdien "Daugavpils" uzņems "Auda" vienību, bet RFS - "Tukums 2000" komandu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka sestdien "Grobiņa" mājās ar 3:2 pārspēja Ogres "United". Turnīra tabulā pēc 32 kārtām līdere ar 80 punktiem ir RFS, 79 punkti 33 mačos ir "Riga" komandai, 64 punkti 32 spēlēs - "Auda" vienībai, 46 punkti 33 cīņās - "Liepājai", 42 punkti - "Daugavpilij", 38 punkti 33 mačos ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti - "Grobiņai", 24 - "Tukums 2000" vienībai un 18 punkti - Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.“Riga” pēc ielaistiem vārtiem izrauj uzvaru