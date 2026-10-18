Latvijas basketbolists Artūrs Žagars laukumā bija 33 minūtes un 45 sekundes.
Basketbols
Šodien 17:43
Žagars savā debijas spēlē Ķīnā gūst 26 punktus, viņa pārstāvētajai "Golden Bulls" piedzīvojot zaudējumu
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien savā debijas spēlē Ķīnas Basketbola asociācijā (CBA) guva 26 punktus, viņa pārstāvētajai Džedzjanas "Golden Bulls" ar 79:90 (11:27, 21:24, 19:22, 28:17) piekāpjoties Guandžou "Loong Lions" komandai.
Žagars laukumā bija 33 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā realizēja deviņus no 12 divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, trīs piezīmes un trīs kļūdas, kā arī negatīvs +/- rādītājs (-10).
Žagars bija viesu rezultatīvākais spēlētājs, bet uzvarētājiem pa 20 punktiem guva Tadžers Makols un Čeņs Guohao. Jau ziņots, ka Rolands Šmits sestdien Ninbo guva 14 punktus Ninbo "Rockets" zaudējumā savā laukumā pirmās kārtas mačā.