"TTT Rīga" basketbolistes izcīna pārliecinošu uzvaru Baltijas līgas spēlē
"TTT Rīga" svētdien Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) mačā savā laukumā ar 102:52 (18:16, 35:9, 26:15, 23:12) sagrāva "Rokiškis 1499" vienību.
Starp mājiniecēm rezultatīvākā ar 21 punktu bija Robina Bentone, Ieva Pulvere guva 18 punktus, bet Enija Vīksne noslēdza maču ar 15 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām. Rokišķu komandā ar 21 punktu un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Tanija Marksa.
"TTT Rīga" basketbolistes Baltijas līgas sezonu sākušas ar vienu uzvaru trīs mačos. A divīzijā no Latvijas komandām spēlē "Liepāja"/LSSS, "Rīgas Stradiņa universitāte", "TTT Rīga" un "TTT Juniores", bet B divīzijā - "Daugavpils Universitāte", "TTT kadetes" un RSU-2. B divīzijas komandas sezonu sāks sestdien. Abās divīzijās komandas aizvada divu apļu turnīru, pēc tam izslēgšanas spēļu turnīrā noskaidrojot četras finālčetrinieka komandas.
Pēc WBBL sezonas Latvijas komandas sāks Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) turnīru, kur "play-off" izspēlē noskaidros LSBL čempiones. Pagājušajā sezonā "TTT Rīga" finālā ar 79:94 piekāpās Viļņas "Kibirkštis", kas uzvarēja otro sezonu pēc kārtas.