Latvijas 3x3 basketbolists Kārļa Lasmaņa pārstāvētā Ķīnas komanda "Shanghai" svētdien piedzīvoja zaudējumu Makao "Masters" turnīrā sasniedza finālā.
Basketbols
Šodien 16:15
Lasmaņa pārstāvētā "Shanghai" komanda "Masters" turnīra finālā piedzīvo zaudējumu
Latvijas 3x3 basketbolista Kārļa Lasmaņa pārstāvētā Ķīnas komanda "Shanghai" svētdien Makao "Masters" turnīra finālā ar 15:21 piekāpās turnīra favorītei "Ub" Serbijas komandai.
Lasmanis izcēlās ar trīs punktiem, kamēr rezultatīvākais Šanhajas komandā ar sešiem punktiem bija Lu Penčens. "Ub" uzvaru ar septiņiem punktiem sekmēja Strahinja Stojačičs un Dejans Majstrotovičs. Pirms tam ceturtdaļfinālā "Shanghai" ar 21:18 pārspēja "Taipei" (10.), bet pusfinālā ar 21:18 guva panākumu pār "Miami" (3.).
Francis Lācis un "DeQing" (9.) ceturtdaļfinālā ar 13:22 piekāpās turnīra favorītei "Ub". Lācis maču noslēdza ar vienu punktu un piecām atlēkušajām bumbām. Jau ziņots, ka izslēgšanas spēlēs neiekļuva Agņa Čavara pārstāvētā "Hong Kong" (16.), kas grupā piedzīvoja divas neveiksmes.