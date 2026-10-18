Meija izrauj uzvaru papildlaikā! "Mogo/RSU" atspēlējas un sasniedz Kontinentālā kausa otro kārtu
Latvijas čempione "Mogo"/RSU svētdien Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas pirmās kārtās trešajā cīņā izcīnīja uzvaru papildlaikā un sasniedza nākamo kārtu.
Izšķirošajā spēlē par iekļūšanu turnīra otrajā kārtā "Mogo"/RSU ar 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Ukrainas vienību Kijivas "Sokil", kuras vārtus sargāja Latvijas vārtsargs Ēriks Vītols.
Otrā perioda ievadā pretiniekus vadībā izvirzīja Danilo Tiščenko, bet divas minūtes vēlāk Elviss Želubovskis ar precīzu metienu vairākumā panāca neizšķirtu. Trešdaļas turpinājumā "Sokil" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Deniss Borodajs.
Trešās trešdaļas vidū Kijivas vienības pārsvaru dubultoja Matvijs Burdakovs, taču turpinājumā "Mogo"/RSU labā vārtus guva Renarts Bērziņš un Jānis Zemītis, raidot ripu pretinieku vārtos aptuveni divu minūšu nogrieznī, un izlīdzināja rezultātu.
Pamatlaika turpinājumā vārti netika gūti, un pagarinājuma ceturtajā minūtē Latvijas čempionei uzvaru atnesa Ginta Meijas precīzais metiens.
Jau ziņots, ka piektdien pirmajā mačā "Mogo"/RSU ar 6:1 pārspēja Elektrēnu "Energija", ar kuru ikdienā cīnās arī Baltijas līgā, bet sestdien ar 8:1 uzvarēja Spānijas komandu "Jaca".
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Visas komandas sacensības sāk atbilstoši reitingam. Pirmajā kārtā astoņas komandas ar zemāko reitingu divās grupās cīnīsies par divām ceļazīmēm uz otro kārtu, kur A grupas uzvarētāja pievienosies Francijas klubam Ruānas "Dragons", Polijas vienībai Katovices GKS un Ziemeļīriju pārstāvošajai vienībai Belfāstas "Giants". Četru komandu turnīra Ruānā no 13. līdz 15. novembrim trīs labākās komandas iekļūs finālsacensībās. Finālsacensības notiks no 14. līdz 17. janvārim.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
IIHF Kontinentālā kausa turnīrā Latviju pārstāv valsts čempione, taču ir bijuši arī izņēmumi - līdz 2003./2004. gada sezonai šajā turnīrā varēja startēt divas Latvijas komandas, bet dažos gados turnīrā nestartēja čempioni, jo pēc titula izcīnīšanas klubs bija beidzis savu pastāvēšanu.
Labākais rezultāts Latvijas klubam joprojām ir izcīnīta otrā vieta, ko divas reizes izdevās sasniegt "Rīga 2000" komandai, kas 2005./2006. gada sezonā uzvarēja otrās un trešās kārtas turnīros, bet finālturnīrā ieņēma otro vietu aiz Krievijas vicečempiones Toljati "Lada", bet 2007./2008. gada sezonā "Rīga 2000" iekļuva finālturnīrā kā tā rīkotāja un ieņēma otro vietu aiz Krievijas vicečempiones Kazaņas "Ak Bars".
IIHF Kontinentālo kausu līdz šim ir izcīnījušas 13 valstu komandas, bet godalgotās vietās ir bijušas 17 valstu komandas. Slovākijas klubi ir triumfējuši piecas reizes, bet pa četrām reizēm ir uzvarējušas Šveices un Baltkrievijas komandas.
Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu savā laukumā izcīnīja Lielbritānijas komanda Notingemas "Panthers", bet "Mogo"/RSU ieņēma piekto vietu.