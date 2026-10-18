"Tas tev nebūs zajavas rakstīt!" Pēc asas vārdu apmaiņas Zutis un Briedis oficiāli vienojas par dueli
Bijušais pasaules čempions boksā Mairis Briedis un pašmāju cīkstonis Kristaps Zutis vienojušies par savstarpēju cīņu, kas norisināsies nākamā gada 20. martā Rīgā, "Xiaomi Arēnā", cīņu šova "KOK" ietvaros.
Oficiāls paziņojums par gaidāmo dueli izskanēja sestdien, 17. oktobrī, "KOK 129" cīņu šova laikā. Zutis vakarā aizvadīja jauktās cīņas mākslas (MMA) dueli pret britu sportistu Klārku Morisu, svinot uzvaru ar tehnisko nokautu jau pirmajā minūtē. Uzreiz pēc cīņas ringā kāpa Briedis, un starp abiem sportistiem izcēlās asa vārdu apmaiņa, kas noslēdzās ar abu pušu apstiprinājumu pavasarī gaidāmajai cīņai.
Komentējot vienošanos, Briedis uzsvēra, ka Zutis ir "pamodinājis gulošo vulkānu", bet Zuša līdzšinējos pretiniekus nosauca par bomžiem. Arī Zutis nepalika atbildi parādā, sakot: "Tas tev nebūs nekādas zajavas rakstīt, sūdainais!"
Pirms vienošanās par cīņu abi sportisti ilgstoši konfliktēja sociālajos tīklos. Sākotnēji Briedis aicināja Zuti uz sparingu boksa klubā "Latvijas cimdi", pārmetot pretiniekam, ka viņš "daudz runā, bet maz dara". Zutis uz to atbildēja ar aicinājumu aizvadīt oficiālu cīņu Sabiles sporta laukumā, kā honorāru pieprasot 50 000 eiro, kurus viņš solīja ziedot Ukrainas armijai.