Latvieši NHL: Balinskim rezultatīva piespēle "Panthers" triumfā, Girgensonam svarīga uzvara mājās
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē tika pie rezultatīvas piespēles, viņa un Sanda Vilmaņa pārstāvētajai Floridas "Panthers" izcīnot panākumu.
"Panthers" savā laukumā ar 8:3 (3:1, 3:1, 2:1) pārspēja Sietlas "Kraken", tiekot pie trešās uzvaras pēc kārtas.
Balinskis tika pie rezultatīvas piespēles mājinieku astotajos vārtos, kad pēc viņa piespēles trešā perioda vidū 8:3 panāca Sems Benets. Latvijas aizsargs tika pie sava pirmā rezultativitātes punkta šosezon.
Šajā mačā Balinskis uz ledus bija 17 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, atņēma vienu ripu un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Vilmanis spēlēja 16 minūtes un 35 sekundes un divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, pa reizei atņēma un pazaudēja ripu, kā arī bloķēja vienu metienu, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Panthers" rindās ar trīs gūtiem vārtiem izcēlās Benets un Kārters Verhegī, Niko Mikola un Sems Reinhārts iekrāja divus (1+1) punktus, bet trīs vārtu guvumos asistēja Metjū Tkačaks. Viesu rindās precīzi metieni padevās Reikeram Evansam, Frederikam Gudro un Šeinam Raitam.
"Panthers" ar 12 punktiem deviņās spēlēs Austrumu konferencē atrodas sestajā vietā, kamēr "Kraken" ar 11 punktiem tādu pašu vietu ieņem Rietumu konferencē.
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Citā spēlē Alberts Šmits un Ņujorkas "Rangers" viesos ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) pagarinājumā zaudēja Kolumbusas "Blue Jackets". Šmits laukumā bija 14 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un bloķēja pretinieku metienu, kā arī bija uz ledus vienīgajos gūtajos vārtos, noslēdzot maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1. "Blue Jackets" pagarinājumā uzvaru atnesa Kenta Džonsona gūtie vārti.
Vēl Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" mājās ar 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) uzvarēja Vankūveras "Canucks". Girgensons uz ledus bija 13 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu, uzvarēja deviņos no 16 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
"Lightning" labā divus vārtus guva Ņikita Kučerovs, bet vēl pa reizei viesu vārtos ripu raidīja Pontuss Holmberjs un Džeiks Gencels, kurš arī tika pie rezultatīvas piespēles.
Savukārt Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs" savā laukumā ar 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) piekāpās Ņujorkas "Islanders". Bļugers spēlēja 14 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, vienu spēka paņēmienu un uzvarēja sešos no desmit iemetieniem, iekrājot negatīvu lietderības koeficientu -2.
Vienīgos mājinieku vārtus trešā perioda ievadā guva Koltons Sisons. Ņujorkiešu rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Simons Holmstrems, bet pa reizei "Maple Leafs" vārtos ripu nogādāja Bo Horvats un Entonijs Duklērs.
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Tikmēr Pitsburgas "Penguins" ar vārtsargu Artūru Šilovu uz rezervistu soliņa izbraukumā ar 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) atzina Vegasas "Golden Knights" pārākumu. "Penguins" labā vārtus guva Sidnijs Krosbijs un Jevgeņijs Malkins. Mājinieku rindās ar trīs (1+2) punktiem izcēlās Marks Stouns. Pitsburgas komanda ar septiņiem punktiem deviņās spēlēs Austrumu konferencē ierindojas 14. pozīcijā, kamēr "Golden Knights" ar 16 punktiem desmit mačos ir Rietumu konferences līdere.