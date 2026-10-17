"Capitals" hokejisti NHL spēlē nepilnās 15 minūtēs gūst četrus vārtus un uzvar.
Hokejs
Vakar 23:53
Četri vārti 15 minūtēs! "Capitals" iespaidīgā spēlē pārspēj "Devils"
Vašingtonas "Capitals" sestdien savā laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā nepilnās 15 minūtēs guva četrus vārtus un svinēja uzvaru.
"Capitals" ar 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) pārspēja Ņūdžersijas "Devils".
Viesus 11. minūtē vadībā izvirzīja Arsenijs Gricjuks, bet mājinieki no 17. līdz 32. minūtei atbildēja ar četriem gūtiem vārtiem, nodrošinot uzvaru.
17. minūtē vairākumā vārtus guva Raiens Lenards, 22. minūtē izcēlās Iļja Protass, 25. minūtē - Dilans Stroms un 32. minūtē - Būns Dženers.
Pēdējos vārtus spēlē deviņas sekundes pirms mača beigām vairākumā iemeta Timo Meiers - 2:4.
Uzvarētāju vārtos Logans Tompsons tika galā ar 29 metieniem, bet otrā laukuma pusē Džeiks Alens atvairīja 21 ripu.
"Capitals" ar 10 punktiem astoņos mačos Austrumu konferencē ieņem sesto vietu, bet "velni" ar astoņiem punktiem ir devītie.