Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomažs.
Basketbols
Šodien 22:43
Lomažs gūst deviņus punktus un palīdz "Olimpija" izcīnīt uzvaru Adrijas līgā
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs sestdien Bosnijā guva deviņus punktus Ļubļanas "Olimpija" komandas uzvarā Adrijas līgas spēlē.
"Olimpija" A grupas mačā ar 93:81 (23:23, 20:18, 25:17, 25:23) pārspēja Laktašu "Igokea".
Lomažs 21 minūtē un 18 sekundēs laukumā realizēja abus divpunktu metienus un un piecus no sešiem soda metieniem, bet vienīgais tālmetiens nebija precīzs. Viņš sakrāja arī atlēkušo bumbu, trīs rezultatīvas piespēles, pārtvertu bumbu, četras kļūdas, četrus noteikumu pārkāpumus, izprovocēja trīs piezīmes pretiniekiem, kā arī sakrāja +/- rādītāju +2 un efektivitātes koeficientu septiņi.
Entonijs Kovans guva 21 punktu, bet mājiniekiem 23 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Petars Kovačevičs.
"Olimpija" ar divām uzvarām trīs spēlēs A grupas turnīra tabulā 10 komandu konkurencē ieņem otro vietu.