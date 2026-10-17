"Riga" futbolistes pārliecinoši pārspēj RFS un otro gadu pēc kārtas izcīna Latvijas kausu
"Riga" futbolistes sestdien Rīgā otro gadu pēc kārtas izcīnīja Latvijas kausu futbolā.
Finālā "Riga" ar 3:0 (0:0) pieveica RFS.
Piecu minūšu laikā "Riga" panāca 2:0. 51. minūtē pēc Miju Takahiras piespēles no soda laukuma kreisās puses vārtus ar sitienu vārtu kreisajā stūrī guva Šiori Kato.
Olesja Malinovska savā soda laukumā pārkāpa noteikumus pret "Riga" kapteini Nacumi Taketu un uz RFS komandas vārtiem tika piešķirts 11 metru soda sitiens, ko 56. minūtē realizēja venecuēliete Karena Voliva. Viņa sita bumbu vārtu labajā stūrī, bet RFS vārtsardze Alīna Skļemenova leca pretējā virzienā.
75. minūtē pēc Takahiras izpildītā stūra sitiena no labās puses Taketa cīņā ar Skļemenovu ar galvu vēlreiz raidīja bumbu RFS vārtos - 3:0.
Abas komandas šosezon Latvijas čempionātā tikās trīs reizes, visos mačos panākumus svinot "Riga" vienībai (3:0, 2:1 un 6:0).
Latvijas kausa turnīrā RFS uzvarēja "Rēzekni" (6:0), "Auda" komandu (2:0) un "Iecava"/"Olaine" vienību (4:1), "Riga" kontā ir uzvara ceturtdaļfinālā pār "Jelgavu" (tehniskā - 5:0) un pusfinālā pār "Metta" vienību (3:0).
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Latvijas kausa izcīņa sieviešu komandām notiek kopš 2014. gada. Visās sezonās līdz 2021. gadam turnīrā uzvarēja "Rīgas Futbola skola", tad pie titula tika SFK "Rīga", vēlāk divas reizes pēc kārtas trofeju ieguva "Metta", aizpērn turnīrā labākās bija RFS futbolistes, bet pagājušajā sezonā trofeju izcīnīja "Riga".