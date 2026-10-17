"Rīgas zeļļi" pārliecinoši pārspēj "Liepāju" un turpina uzvaru sēriju
"Rīgas zeļļi" sestdien savā laukumā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē pieveica "Liepāju".
"Rīgas zeļļi" uzvarēja ar 85:69 (21:20, 20:14, 24:19, 20:16).
Rīdziniekiem pa 16 punktiem guva Klāvs Čavars un Toms Skuja, kura kontā arī piecas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, 11 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Tailers Vols, bet 10 punktus guva Rolands Šulcs.
Viesiem Edgars Lasenbergs guva 13 punktus, Rodijs Mačoha sakrāja 12 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet Ivo Tamms guva 11 punktus.
Rīdzinieki ar piecām uzvarām tikpat spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu, bet "Liepāja" ar sešās spēlēs izcīnīto vienīgo uzvaru pār "Rīgas ekselences junioriem" 15 komandu konkurencē ir 12. vietā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
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Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".