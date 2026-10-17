"Valmiera Glass"/"ViA" pārliecinoši pārspēj LU un izcīna sesto panākumu pēc kārtas
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") sestdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) mačā tika pie sestā panākuma pēc kārtas, turpinot spēlēt bez zaudējumiem.
Valmierieši, izvadot mājas spēli Rūjienā, ar 81:59 (21:12, 18:19, 24:14, 18:14) pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
Laukuma saimnieku uzvaru ar 20 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Braiss Makbraids, Džeiks Heidbreders iekrāja 18 punktus, bet Verners Kohs guva vēl 12 punktus.
LU no zaudējuma neglāba Redžinalds Tomass, kurš maču noslēdza ar 20 punktiem, kamēr 11 punktus pievienoja Ļevs Koševackis.
Valmierieši ar bilanci 6-0 ieņem otro vietu, bet LU ar vienu panākumu sešās spēlēs ir 13. vietā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".