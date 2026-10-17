Ostapenko nākamnedēļ gaida smaga cīņa - jau pirmajā kārtā pretī stāsies Belinda Benčiča
Latvijas sieviešu tenisa pirmās raketes Aļonas Ostapenko pretiniece nākamnedēļ Ninbo "WTA 500" turnīra pirmajā kārtā būs Šveices pārstāve Belinda Benčiča.
Sestdien notikušajā izlozē Ostapenko pirmajā kārtā pretī dabūja pasaules ranga 12. numuru Benčiču, kura turnīrā ir izsēta ar piekto numuru. Ostapenko WTA rangā ieņem 34. vietu.
Šī mača uzvarētāja turnīra otrajā kārtā tiksies ar Uhaņas "WTA 1000" turnīra finālisti polieti Maju Hvalinsku (WTA 22.) vai kādu no kvalifikācijas turnīra veiksminiecēm.
Ostapenko ar Benčiču līdz šim ir tikusies trīs reizes, svinot vienu uzvaru. 2018. gada Indianvelsas turnīrā ASV Ostapenko uzvarēja trijos setos, bet 2020. gada Austrālijas atklātā čempionāta 1/32 finālā un pagājušā gada Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā piekāpās divos setos.
Abas tenisistes spēlēja Uhaņas "WTA 1000" turnīrā, kur Ostapenko pusfinālā zaudēja vēlākajai finālistei no Lielbritānijas Sonejai Kartalai (WTA 170.), bet Benčiča Kartalai piekāpās otrajā kārtā.
Ninbo turnīrā Ostapenko startēs pirmo reizi, bet Benčiča pagājušajā gadā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam.
Kopā ar taivānieti Suveju Sji Ostapenko ir pieteikta arī dubultspēļu sacensībām.
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Turnīrs Ninbo notiek cietā seguma kortos.