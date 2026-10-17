Latvijas ratiņkērlinga izlase Šveicē izcīna pirmo uzvaru starptautiskajā turnīrā
Latvijas jauktā ratiņkērlinga izlase sestdien Šveicē izcīnīja pirmo uzvaru "International Wheelchair Curling Tournament 2026" turnīra spēlēs.
Latvijas izlase vispirms ar 4:8 zaudēja Šveices komandai "Wetzikon" un tad ar 8:5 pārspēja Poliju.
Ar trim punktiem četrās spēlēs Latvijas izlase ieņem pēdējo vietu A grupā.
Jau ziņots, ka pirmajā spēlē Latvija ar 4:8 zaudēja Šveicei, bet otrajā ar 7:8 - Norvēģijai. Abos mačos Latvijas izlase bija vadībā.
Svētdien, plkst. 9.30, Latvijas izlase tiksies ar Slovākijas otro vienību. Plkst. 14.40 notiks fināls, spēle par trešo vietu un pārējām vietām.
Latvijas ratiņkērlinga izlase gatavojas B divīzijas pasaules čempionātam, kas no 22. līdz 30. novembrim norisināsies Somijas pilsētā Lohjā.
Poļina Rožkova un Agris Lasmans pēc zaudējuma Latvijas čempionāta finālā jauktajiem pāriem, nekļūstot par Latvijas 2026./2027. gada sezonas jaukto pāru izlasi, ir apvienojušies ar Lindu Meijeri, Eliju Asniņu un Aleksandru Vitohinu, lai cīnītos par atgriešanos pasaules čempionāta A divīzijā un sāktu krāt kvalifikācijas punktus nākamajam olimpiskajam ciklam.
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Sacensībās startē 12 komandas, kas ir sadalītas divās grupās. Vispirms tiek izspēlēts apļa turnīrs. Pēc tā abu grupu pirmo vietu ieguvējas sacentīsies par uzvaru turnīrā, grupu otrās vietas cīnīsies par trešo vietu, bet pārējās komandas noskaidros 5.-12. vietu īpašnieces.
Ratiņkērlinga izlases sastāvā turnīrā ir Poļina Rožkova, Agris Lasmans, Linda Meijere, Elija Asniņa, Aleksandrs Vitohins, bet komandas treneris būs Arnis Veidemanis.