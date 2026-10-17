"VEF Rīga" pārliecinoši apspēlē Igaunijas klubu un nostiprinās Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas vadībā
"VEF Rīga" sestdien savā laukumā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē pieveica Igaunijas vienību "Parnu".
"VEF Rīga" uzvarēja ar 89:72 (17:19, 19:15, 29:17, 24:21).
Rīgas komandā 19 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Metjū Rodžerss, 18 punktus un piecas rezultatīvas piespēles - Kelebs Esberijs, 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Luiss Rodrigess, bet 10 punktus un piecas rezultatīvas piespēles - Džordans Sīrss.
Viesiem 15 punktus un 10 atlēkušās bumbas sakrāja Mihkels Kirvess, pa 13 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām - Klāvs Dubults un Hendriks Ēlmē, bet 10 punktus guva Jona Heinonens.
"Vefieši" ar sešām uzvarām ir LIBL līderi, bet "Parnu" ar bilanci 1-3 ieņem 11. vietu.
Plkst. 17 Rūjienas Sporta hallē "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") sava laukuma spēlē tiekas ar "Latvijas Universitāti" (LU), maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4 un tīmekļa vietnei "Sportacentrs.com".
Plkst. 18 "Rīgas zeļļi" Komandu sporta spēļu hallē Rīgā spēlēs ar "Liepāju", maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam "Best4Sport", bet "Rīgas ekselences juniori" viesos tiksies ar Tallinas "Bigbank"/"Kalev", cīņu tiešraidē translējot tīmekļa vietnēm "Delfi.ee" un "24sport.app".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".