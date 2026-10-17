Neticama atspēlēšanās! Regbija klubs "Livonia" pēc pamatlaika beigām izrauj uzvaru un otro gadu pēc kārtas kļūst par Baltijas čempioni
Foto: Regbija klubs Livonia﻿
"Baltic XL"/"Livonia" regbija komanda izcīna "Top" līgas čempiontitulu.
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Neticama atspēlēšanās! Regbija klubs "Livonia" pēc pamatlaika beigām izrauj uzvaru un otro gadu pēc kārtas kļūst par Baltijas čempioni

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas regbija klubs "Baltic XL"/"Livonia" sestdien Rīgā atspēlējas un otro gadu pēc kārtas izcīnīja Baltijas "Top" līgas čempiontitulu.

Neticama atspēlēšanās! Regbija klubs "Livonia" pēc...

Finālā "Baltic XL"/"Livonia" ar 41:38 (10:11) pārspēja Zviedrijas vienību Stokholmas "Exiles"

Pirmajā puslaikā Latvijas komanda izvirzījās vadībā ar 10:3, taču, tuvojoties pamatlaika beigām, pretinieki vispirms veica realizāciju, bet pēc tam pievienoja vēl trīs punktus ar soda sitienu un pārņēma vadību ar 11:10.

Otrā puslaika pirmajās desmit minūtēs Stokholmas komandai padevās trīs piezemējumi un viens realizācijas sitiens, pēc kura "Exiles" panāca 28:10. "Baltic XL"/"Livonia" guva trīs punktus pēc soda sitiena, bet "Exiles" īsi pēc tam atbildēja ar piezemējumu un palielināja pārsvaru līdz +20.

Turpinājumā "Baltic XL"/"Livonia" veica trīs piezemējumus un precīzi izpildīja visus trīs realizācijas sitienus, pārņemot vadību ar 34:33. Pēc ilgāka pārtraukuma piezemējums padevās arī "Exiles" vienībai, kas atguva četrus punktu pārsvaru.

Mača beigās "Baltic XL"/"Livonia" vairāk pārvaldīja bumbu un jau pēc pamatlaika beigām veica piezemējumu, kas ļāva pārņemt vadību ar 39:38. Latvijas vienība pievienoja vēl divus punktus ar precīzu realizācijas sitienu un guva panākumu.

Pirms nedēļas Upesciemā notikušajā pusfinālā "livonieši" ar rezultātu 31:16 uzvarēja "Baltrex-Šiauliai" vienību, bet Stokholmas vienība ar 24:12 uzvarēja Viļņas "Geležinis Vilkas".

Pamatturnīrā abu komandu savstarpējā duelī Stokholmā "livonieši" svinēja uzvaru ar 38:13.

Iepriekšējā sezonā, uzvarot visās sešās spēlēs, Latvijas čempione "Baltic XL"/"Livonia" pirmo reizi kļuva par Baltijas "Top" līgas pamatturnīra uzvarētājiem un vēlāk izcīnīja arī zelta medaļas.

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