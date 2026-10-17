"Grobiņas" futbolisti rezultatīvā mačā pirmo reizi pārspēj Ogres vienību
"Grobiņa" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 33. kārtas spēlē izcīnīja svarīgu panākumu pār Ogres "United".
Svarīgā cīņā par palikšanu Latvijas spēcīgākajā līgā "Grobiņa" mājās ar 3:2 (1:0) pārspēja Ogres "United".
Pirmajā puslaikā laukuma saimniekus 18. minūtē vadībā izvirzīja Dāvids Družiņins, bet otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 16 minūtēm pārsvaru dubultoja Luiss Paulu Ilariu jeb Dodo.
Turpinājumā ogrēnieši tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Kristers Čudars, taču aptuveni minūti vēlāk mājiniekiem divu vārtu pārsvaru atjaunoja Hirotaka Jamada.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, "United" vēlreiz samazināja deficītu līdz vienam precīzam sitienam pēc Markusa Kalniņa gūtajiem vārtiem. Atlikušajā spēles laikā "Grobiņa" nosargāja panākumu.
Iepriekšējās trīs abu komandu šīs sezonas spēles ir beigušās neizšķirti (1:1, 1:1 un 2:2).
Svētdien "Liepāja" savā laukumā tiksies ar "Jelgavu", bet "Riga" - ar "Super Nova" komandu. Pirmdien "Daugavpils" uzņems "Auda" vienību, bet RFS - "Tukums 2000" komandu.
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Turnīra tabulā pēc 32 kārtām līdere ar 80 punktiem ir RFS, 76 punkti ir "Riga" komandai, 64 - "Auda" vienībai, 43 punkti - "Liepājai", 42 punkti - "Daugavpilij", 38 punkti ir "Super Nova" komandai, 32 punkti - "Jelgavai", 29 punkti 33 cīņās - "Grobiņai", 24 - "Tukums 2000" vienībai un 18 punkti - Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.