Ostapenko sīvā cīņā piedzīvo zaudējumu Uhaņas "WTA 1000" turnīra pusfinālā
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko sestdien Uhaņas "WTA 1000" turnīrā piedzīvoja zaudējumu pusfinālā.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 34. vietu, cīņā par iekļūšanu finālā ar 6-7 (9:11), 6-7 (5:7) piekāpās Lielbritānijas tenisistei Sonejai Kartalai (WTA 170.).
Pirmajā setā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 4-1, taču pretiniece pēc tam panāca neizšķirtu 5-5. Turpinājumā abas tenisistes zaudēja savas serves geimos, bet taibreikā ar 11:9 pie panākuma tika Kartala.
Otrajā setā Ostapenko uzvarēja pirmajos trīs geimos. Kartala atspēlējās un panāca neizšķirtu 4-4, bet desmitajā geimā Ostapenko neizmantoja setbumbu, pretiniecei vēlreiz izlīdzinot rezultātu 5-5. Latvijas tenisiste bija pārāka nākamajā geimā, tomēr pēc tam Kartala atspēlēja divas Ostapenko setbumbas un panāca 6-6. Taibreika beigās Ostapenko trīs reizes zaudēja savas serves izspēlēs un piekāpās ar 5:7
Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 390 pasaules ranga punktus.
Ostapenko ar Kartalu kortā ir tikusies divreiz, uzvaras dalot uz pusēm. Pagājušā gada Īstbornas "WTA 250" turnīra otrajā kārtā Ostapenko bija pārāka ar 6-3, 7-6 (7:2), bet Vimbldonas "Grand Slam" pirmajā kārtā pārāka ar 7-5, 2-6, 6-2 bija Kartala.
Latvijas tenisiste Uhaņas turnīra pirmajā kārtā ar 6-1, 6-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Austrālijas pārstāvi Darju Kasatkinu (WTA 82.), ar 2-6, 7-6 (9:7), 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Džesiku Pegulu (WTA 4.), astotdaļfinālā ar 6-1, 1-6, 6-4 - kanādieti Leilu Fernandesu (WTA 25.) un ceturtdaļfinālā ar 7-6 (8:6), 6-1 - krievieti Dianu Šnaideri (WTA 13.).
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Kartala pirmajā kārtā ar 7-5, 6-3 pārspēja ukrainieti Anhelinu Kalininu (WTA 48.), otrajā kārtā ar 6-0, 7-5 - šveicieti Belindu Benčiču (WTA 12.), pēc tam ar 6-2, 6-0 sagrāva itālieti Jasmīni Paolīni (WTA 33.), bet ceturtdaļfinālā ar 6-2, 2-6, 6-4 pārspēja pasaules sesto raketi Elinu Svitoļinu no Ukrainas.
Abas sportistes iepriekšējā turnīrā spēlēja Pekinas "WTA 1000" sacensībās, zaudējot trešajā kārtā.
Kartala "WTA 1000" raudzes turnīra pusfinālā spēlēja pirmo reizi karjerā. Pērn viņa spēja aizkļūt līdz Pekinas "WTA 1000" turnīra ceturtdaļfinālam.
Šosezon martā Kartala veiksmīgi startēja Indianvelsas "WTA 1000" turnīrā, kur aizkļuva līdz ceturtajai kārtai, bet traumas dēļ nespēja pabeigt maču ar pašreizējo ranga līderi krievieti Jeļenu Ribakinu. Traumas dēļ angliete kortā nedevās līdz septembrim, bet pirmo turnīru aizvadīja pirms divām nedēļām Pekinas "WTA 1000".
Uhaņas turnīrā Ostapenko startē piekto reizi, 2017. gadā sasniedzot pusfinālu, bet pērn zaudējot pirmajā kārtā. Kartala turnīrā spēlē pirmoreiz.
Ostapenko, kura dubultspēļu turnīrā spēlēja pārī ar taivānieti Suveju Sji, ceturtdaļfinālā laukumā pret turnīra piektajām raketēm spānieti Kristinu Buksu un amerikānieti Nikolu Meliharu-Martinesu neizgāja. Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Latvijas tenisiste tika pie 215 WTA dubultspēļu ranga punktiem.
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Turnīrs Uhaņā notiek cietā seguma kortos un ir pēdējās "WTA 1000" līmeņa sacensības sezonā.