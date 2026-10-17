Ābolam vārti un rezultatīva piespēle uzvarā pār "Lausanne"; piespēle uzvarā arī Balceram
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols piektdien Šveices hokeja līgas (NL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai "Bern" izcīnot panākumu.
"Bern" savā laukumā ar 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) pārspēja "Lausanne" hokejistus.
Ābols mača septītajā minūtē guva mājinieku pirmos vārtus un asistēja uzvaru nesošajos vārtos, kad teršā perioda ievadā pēc viņa un Rodvina Dionisio piespēlēm vairākumā 3:2 panāca Benjamins Baumgartners.
Latvijas hokejists spēlēja 16 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, tika pie divu minūšu noraidījuma, uzvarēja četros no 14 iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vēl pie rezultatīvas piespēles tika Rūdolfs Balcers, kura pārstāvētā Cīrihes "Lions" mājās ar 6:3 (4:0, 1:1, 1:2) guva panākumu pār Rapersvilas-Jonas "Lakers" ar vārtsargu Ivaru Punnenovu uz rezervistu soliņa.
Citā spēlē Deniss Smirnovs un "Ajoie" izbraukumā ar 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) uzvarēja "Biel" komandu, bet Harijs Cjunskis un "Lugano" mājās ar 2:3 (1:0, 0:3, 1:0) piekāpās "Davos" hokejistiem.
Turnīra līdere ar 30 punktiem 11 spēlēs ir "Lions", kas šosezon vēl nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu.
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Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".