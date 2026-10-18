Mairis Briedis grib atgriezties ringā, patiesība par Porziņģi un sēras Latvijas hokejā - aizejošā nedēļa sportā
Šī nedēļa Latvijas sporta draugiem aizgājusi skaļās diskusijās par Kristapa Porziņģa veselību un nākotni, bet skandalozais bokseris Mairis Briedis būtu gatavs atgriezties ringā. Ja visam nav sanācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par svarīgāko.
Beidzot izskanēja kādi jaunumi Latvijas slavenākā basketbolista Kristapa Porziņģa mīklainās sasirgšanas lietā. Spekulāciju bijis daudz un dažas tiešām trakas, komentējis arī latvietis, tomēr skaidrības līdz galam tā arī nav. Zināms vien tas, ka Porziņģis sezonas sākumā spēlēt nevarēs.
Pēc ilgāka pārtraukuma Latvijas atgriezies mūsu vienīgais biatlonists, kurš spējis izcīnīt uzvaru Pasaules kausa posmā, Oļegs Maļuhins. Pēdējos gadus viņš pavadīja Krievijā, bet tagad iztiku pelna Daugavpilī.
Pēc ilgākas politiskās aģitācijas un ne pārāk veiksmīgām kampaņām Kristapu Zuti ringā aicina skandalozais bokseris Mairis Briedis. Vai šī cīņa varētu notikt grūti spriest, bet skaidrs ir viens – skatīties gribētāju būtu daudz.
Zemes klēpī guldīts kādreizējais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Ēvalds Grabovskis, no kur atvadīties bija atnākusi gan tagadējā, gan kādreizējā Latvijas Hokeja federācijas vadība un daudzi draugi. Lai viegls ceļš mūžībā.
Latvijas hokejistiem veiksmīgas spēles dažādās hokeja līgās, “Rīgas Zeļļi” un “VEF Rīga” sekmīgi uzsākuši basketbola Eirokausu sezonas, “Riga FC” debitējusi Eirokausu pamatturnīrā, bet Aļonai Ostapenko Ķīnā padodas viens no pēdējā laikā sekmīgākajiem vienspēļu turnīriem.