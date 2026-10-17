Šilovs atvaira 27 metienus un "bullīti", tomēr klubs viesos zaudē "Avalanche"
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē tika galā ar 27 pretinieku metieniem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Pitsburgas "Penguins" no zaudējuma.
"Penguins" viesos ar 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) piekāpās Kolorādo "Avalanche". Pitsburgas komanda piedzīvoja piekto neveiksmi pēdējās sešās spēlēs
Šilovs tika galā ar 27 no 32 pretinieku metieniem, atvairot 84% raidījumu.
Pitsburgas vienība pirmās trešdaļas pirmajā pusē guva divus vārtus pusminūtes laikā, kad mājinieku vārtos ripu raidīja Braiens Rasts un Jevgeņijs Malkins, uz ko "Avalanche" atbildēja ar Arturi Lehkonena gūtajiem vārtiem.
Otrā perioda pirmajā minūtē neizšķirtu panāca Lehkonens, pārspējot Latvijas vārtsargu otro reizi šajā mačā. Nepilnas četras minūtes vēlāk "Avalanche" tika pie soda metiena, taču Neitana Makinona raidījumu atvairīja Latvijas vārtsargs.
ARTŪRS ŠILOVS DENIES NATHAN MACKINNON ON THE PENALTY SHOT 🚫 https://t.co/IRYJxDwfts— Sportsnet (@Sportsnet) October 17, 2026
Pēc Šilova atvairītā soda metiena laukuma saimniekiem vajadzēja tikai 15 sekundes, lai izvirzītos vadībā, precīzam esot Gabrielam Landeskūgam, bet trešdaļas turpinājumā "Avalanche" pārsvaru dubultoja Terijs Džonatans Hjūzs.
Nepilnas piecas minūtes līdz finālsvilpei vēl vairākumā "Penguins" vārtos ripu raidīja Makinons, kurš maču noslēdza ar četriem (1+3) rezultativitātes punktiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Penguins" ar septiņiem punktiem astoņās spēlēs Austrumu konferencē atrodas 13. pozīcijā, kamēr "Avalanche" ar 11 punktiem Rietumu konferencē ieņem ceturto vietu.