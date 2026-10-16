Ķilps spridzina Polijā! Latviešu basketbolists samet 31 punktu un kaldina komandas pirmo uzvaru sezonā
Latvijas basketbolists Kristaps Ķilps piektdien izcēlās ar 31 punktu Polijas basketbola līgas spēlē un kaldināja Toruņas "Twarde Pierniki" komandas uzvaru.
Toruņas komanda mājās ar rezultātu 110:96 (22:18, 38:29, 30:22, 20:27) pārspēja Bidgoščas "Astoria".
Ķilps šajā mačā, iesaistoties no rezervistu soliņa, laukumā pavadītajās 26 minūtēs un 43 sekundēs realizēja astoņus no desmit divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un visus sešus soda metienus. Latviešu basketbolists arī atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra divas bumbas, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, tika pie otra labākā +/- rādītāja komandā (+15) un ar 30 efektivitātes koeficienta punktiem bija produktīvākais spēlētājs uzvarētāju rindās.
Ķilps bija rezultatīvākais Toruņas vienībā, bet pretiniekiem 20 punktus guva Džeidens Teilors.
Toruņas komanda aizvadīja savu trešo spēli sezonā un svinēja pirmo uzvaru.