“Mogo”/RSU Kontinentālo kausu sāk ar pārliecinošu uzvaru, Sotniekam divi vārti
Latvijas čempione "Mogo"/RSU piektdien ar uzvaru sāka Elektrēnos notiekošo Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas pirmo kārtu.
A grupas pirmajā spēlē "Mogo"/RSU ar rezultātu 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) pārspēja vietējo komandu "Energija", ar kuru ikdienā cīnās arī Baltijas līgā.
Rīdziniekiem ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Kristaps Sotnieks, bet pa reizei pretiniekus pārspēja Ričards Grīnbergs, Rauls Ozollapa, Rūdolfs Polcs un Gints Meija. Kārlis Mežsargs atvairīja 21 no 22 pretinieku metieniem, piekāpdamies vien Ilijam Baidam, bet "Mogo"/RSU pa pretinieku vārtiem meta 46 reizes.
Sestdien Latvijas čempioni plkst. 13 spēlēs ar Spānijas komandu "Jaca", bet svētdien, plkst. 13 - ar Kijivas "Sokil".
Piektdien šo komandu savstarpējā spēlē "Sokil" ar Ēriku Vītolu vārtos ar 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) sagrāva "Jaca", iekrājot arī graujošu metienu attiecību - 71:5.
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Visas komandas sacensības sāk atbilstoši reitingam. Pirmajā kārtā astoņas komandas ar zemāko reitingu divās grupās cīnīsies par divām ceļazīmēm uz otro kārtu, kur A grupas uzvarētāja pievienosies Francijas klubam Ruānas "Dragons", Polijas vienībai Katovices GKS un Ziemeļīriju pārstāvošajai vienībai Belfāstas "Giants". Četru komandu turnīra Ruānā no 13. līdz 15. novembrim trīs labākās komandas iekļūs finālsacensībās.
Finālsacensības notiks no 14. līdz 17. janvārim.
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IIHF Kontinentālā kausa turnīrā Latviju pārstāv valsts čempione, taču ir bijuši arī izņēmumi - līdz 2003./2004. gada sezonai šajā turnīrā varēja startēt divas Latvijas komandas, bet dažos gados turnīrā nestartēja čempioni, jo pēc titula izcīnīšanas klubs bija beidzis savu pastāvēšanu.
Labākais rezultāts Latvijas klubam joprojām ir izcīnīta otrā vieta, ko divas reizes izdevās sasniegt "Rīga 2000" komandai, kas 2005./2006. gada sezonā uzvarēja otrās un trešās kārtas turnīros, bet finālturnīrā ieņēma otro vietu aiz Krievijas vicečempiones Toljati "Lada", bet 2007./2008. gada sezonā "Rīga 2000" iekļuva finālturnīrā kā tā rīkotāja un ieņēma otro vietu aiz Krievijas vicečempiones Kazaņas "Ak Bars".
IIHF Kontinentālo kausu līdz šim ir izcīnījušas 13 valstu komandas, bet godalgotās vietās ir bijušas 17 valstu komandas. Slovākijas klubi ir triumfējuši piecas reizes, bet pa četrām reizēm ir uzvarējušas Šveices un Baltkrievijas komandas.
Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu savā laukumā izcīnīja Lielbritānijas komanda Notingemas "Panthers", bet "Mogo"/RSU ieņēma piekto vietu.