Liepājā aizvadīts leģendārā Imanta Enkūža piemiņas turnīrs boksā
Sestdien, 10. oktobrī, Liepājā tika aizvadīts atklātais boksa rings “Imanta Enkūža piemiņas turnīrs”, pulcējot jaunos bokserus no Latvijas un Lietuvas.
Sacensībās piedalījās Liepājas Kompleksās sporta skolas, “Olymp”, CF Liepāja un K-Sport sportisti, kā arī viesi no Ventspils, Jelgavas, Saldus, Rīgas, Alsungas, Klaipēdas un Kretingas.
Liepājas Kompleksās sporta skolas krāsas pārstāvēja vairāk nekā 15 bokseri. Par turnīra labāko bokseri atzina Markusu Reki, kurš šonedēļ piedalīsies Pasaules U19 čempionātā Melnkalnē. Uzvaras izcīnīja arī Mārcis Vižla, Rodrigo Intlers, Olivers Ēķups, Maksims Vovks, Kristers Alkšars, Miķelis Vecvagaris, Mihails Kiričekis un Eveta Šukste.
Treneris Raitis Mičulis norādīja, ka sezonas pirmās mājas sacensības jaunajiem sportistiem ļāva apliecināt savas prasmes, bet pieredzējušākajiem — pārbaudīt gatavību augstāka līmeņa turnīriem. Oktobrī bokseri dosies uz sacensībām Lietuvā un Rīgā; Milans Proņins pārstāvēs Latviju Eiropas U15 čempionātā Turcijā, bet Reke — Pasaules U19 čempionātā. Treneris pateicās arī turnīra tiesnešiem.