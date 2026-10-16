Madrides "Real" vienojas par līguma pagarināšanu ar vienu no kluba līderiem
Anglijas izlases futbolists Džūds Belingems vienojies ar karalisko Madrides "Real" par esošās vienošanās pagarināšanu ilgtermiņā.
Anglijas futbola izlases pussargs Džūds Belingems ir vienojies par ilgtermiņa līguma pagarinājumu ar Madrides "Real", piektdien savā kontā timekļa vietnē "X.com" paziņoja futbola apskatnieks Fabricio Romāno.
Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, viņš ziņo, ka "Belingems ir piekritis parakstīt jaunu ilgtermiņa līgumu ar Madrides "Real"". "Mutiska vienošanās ir panākta, un formālās procedūras vēl jāveic," ziņo Romāno. Tiek ziņots, ka līgums tiks noslēgts uz pieciem gadiem un būs spēkā līdz 2031. gada vasarai.
"Real" Belingems pievienojās 2023. gada vasarā, pārnākot uz klubu no Vācijas bundeslīgas kluba Dortmundes "Borussia" un noslēdzot ar "Real" sešu gadu līgumu. Belingems 2019./2020. gada sezonā profesionāļa karjeru sāka Anglijas klubā Birmingemas "City".
Šosezon pussargs "Real" rindās astoņās spēlēs Spānijas virslīgā ir guvis trīs vārtus, bet kopš 2023. gada "La Liga" viņš 95 spēlēs ir sakrājis 37 "golus" un 22 rezultatīvas piespēles. Anglijas izlases sastāvā 23 gadus vecais Belingems 60 mačos ir guvis 14 vārtus.