Viesnīcas dušā atrod mirušu regbistu pirms Eiropas Čempionu kausa svarīgas spēles. Tieši pirms 10 gadiem šādi nomira vadošā Eiropas kluba treneris
Sporta pasauli piektdien šokējusi ziņa par regbista nāvi Francijas viesnīcā dienu pirms viņa kluba debijas spēles Eiropas visprestižākajā klubu turnīrā. Situāciju vēl traģiskāku padarīja tas, ka tieši pirms 10 gadiem 16. oktobrī arī Francijā un arī dienu pirms Čempionu kausa izcīņas spēles viesnīcā dzīvību zaudēja titulētās Īrijas komandas “Munster” galvenais treneris.
LIONS SADDENED BY THE PASSING OF STAR LOCK With broken hearts, we mourn Hyron Andrews, a cherished member of our Lions family. Our thoughts are with Maiglin, Hendrix, Emerson and the entire Andrews family. Rest in peace, Hyron. ❤️ Full statement: https://t.co/V8WppYBnPk https://t.co/lrVV5xLBqk— Lions (@LionsRugbyCo) October 16, 2026
Tiek ziņots, ka Dienvidāfrikas regbija komandas “Lions” spēlētājs atrasts miris komandas viesnīcā pirms paredzētās Čempionu kausa spēles pret Francijas klubu “La Rochelle”. Sportists atrasts bezsamaņā dušā, viņa dzīvību neizdevās glābt. Iespējams, nāves cēlonis bijusi sirds apstāšanās.
Spēlētāju, kurš vēlāk tika minēts kā 31 gadu vecais Hairons Endrūss, atrada viesnīcā “Atalante-Relais Thalasso” Rē salā pie Larošelas. Par traģēdiju informēti pārējie “Lions” spēlētāji un komandas personāls, kuriem tiek sniegts nepieciešamais atbalsts. Briesmīgo vēsti saņēmusi arī mirušā spēlētāja ģimene, taču plašāka informācija pagaidām netiek sniegta.
“Lions” sestdien gatavojās debitēt prestižajā Čempionu kausa turnīrā. Tradicionāli kopš 1995. gada, kad turnīru pazina kā “Heineken kausu”, tajā piedalījās Anglijas, Francijas, Īrijas, Skotijas, Velsas un Itālijas pārstāvji, bet kopš 2022./2023. gada sezonas tajā piedalās arī četrkārtējās Pasaules kausa ieguvējas Dienvidāfrikas klubi.
Vēlāk tika ziņots, ka “Lions” spēlētāji un kluba vadība nolēmuši sestdien iziet laukumā un spēlēt, par spīti briesmīgajam triecienam. Turnīra rīkotāji paziņojuši, ka Endrūsa piemiņa tiks godināta ar minūtes klusuma brīdi pirms ikvienas Čempionu kausa un Izaicinājuma kausa spēles šajā nedēļas nogalē.
It's 10 years since we lost Anthony Foley. Sky Sports' tribute to Axel from 2016 remains so powerful after all those years. #SUAF https://t.co/l4J45USfgJ— Balls.ie (@ballsdotie) October 16, 2026
Traģēdija notikusi laikā, kad aprit desmit gadi kopš divkārtējās Eiropas čempiones “Munster” galvenā trenera Entonija Folija nāves Parīzes viesnīcā. Ļoti populārais 42 gadus vecais treneris nomira miegā naktī pirms Eiropas regbija Čempionu kausa 2016./2017. g. sezonas atklāšanas spēles pret “Racing 92”. Nāves cēlonis bija sirds slimība, kuras dēļ viņa plaušās bija uzkrājies šķidrums. Pēc Folija nāves spēle tika pārcelta, pie valdības ēkām Īrijas dienvidu provincē Mansterā karogus nolaida pusmastā.
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Šajā nedēļas nogalē pirms “Munster” spēles pret “Racing 92” Korkā bija paredzēts godināt Folija piemiņu. “Munster” spēlētāji uzvilks īpašas piemiņas jakas ar kluba emblēmu un astoto numuru, kas savulaik bija Folija spēlētāja numurs.