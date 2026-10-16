Siguldā nākamnedēļ norisināsies trīs dienu “Personības akadēmija sporta skolotājiem 2026”
No 19. līdz 21. oktobrim, Siguldā, viesnīcā “Aparjods”, norisināsies izaugsmes un profesionālās pilnveides seminārs “Personības akadēmija sporta skolotājiem” (PASS). Dalībai otrajā “Personības akadēmijā” ir apstiprināti 43 sporta skolotāji, kuri pārstāv 31 izglītības iestādi no visas Latvijas.
Latvijas Olimpiskās komitejas iniciatīvas “Personības akadēmijas” mērķis ir saistošā un iedvesmojošā veidā, iesaistot spilgtas personības un sporta, izglītības un veselības jomas profesionāļus, palīdzēt skolotājiem pilnveidot profesionālās kompetences un veicināt viņu personības attīstību. Tā ir unikāla iespēja trīs dienu garumā paplašināt redzesloku, bagātināt zināšanas par mūsdienīgām mācīšanas pieejām, drošu vidi skolās, kā arī veicināt līderību un spēju rūpēties par savu emocionālo un fizisko veselību.
Visu trīs dienu pasākuma norisi kā moderators vadīs Valdis Sils. Programmas saturu veido iedvesmojoši lektori ar visdažādāko pieredzi un skatījumu, aptverot skolotāju darbam un ikdienai būtiskas tēmas:
• Treniņu metodika un kustību analīze - Reinis Krēgers (Valmieras Sporta skolas vieglatlētikas treneris, BST.COACH vadītājs) dalīsies pieredzē par kustību problēmu risināšanu sporta stundās.
• Veselība un fiziskā attīstība - Dr. Laila Ušacka (LOV sporta ārste) skaidros sporta skolotāja misiju bērna vispusīgā attīstībā un talantu pamanīšanā.
• Stresa vadība un pašaizsardzība pret izdegšanu - Mārtiņš Martinsons (FranklinCovey dibinātājs un koučs) lekcijā “Aizdedzināt vai nodedzināt” skars stresa un izdegšanas mazināšanas tēmas, savukārt aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa vadīs nodarbību par pašiedvesmu kā krīžu pārvarēšanas rīku.
• Paaudžu atšķirības un komunikācija - Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene sniegs ieskatu paaudžu īpatnībās organizācijās un darbā ar šodienas jauniešiem.
• Tehnoloģijas izglītībā - Aleksandrs Ļubinskis (NovoFutura valdes priekšsēdētājs) atklās mākslīgā intelekta kā viedā asistenta sniegtās iespējas sporta skolotāja ikdienas darbā.
• Diskusija “Esi līdzsvarā” - Pasākuma noslēdzošajā dienā sadarbībā ar VAS “Latvijas Loto” norisināsies diskusija “Esi līdzsvarā!” ar tēmu “ Aktīvs, iekļauts, drošs: kur beidzas joks un sākas bulings?”, kuru vadīs Magnuss Eriņš un kurā piedalīsies pludmales volejboliste Anastasija Samoilova, Dailes teātra izpilddirektors Gints Andžāns, “Bērnu un pusaudžu resursu centra” vadītāja Elīna Rotbaha-Zaremba, kā arī VAS “Latvijas Loto” pārstāve Paula Podolska.
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Vienu no iedvesmojošajām nodarbībām vadīs pazīstamā dziedātāja Ance Krauze, savukārt sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns dalībniekiem vadīs vakara izaicinājumu programmu ar sportisku saturu. Tāpat par īpaši vērtīgu papildinājumu kļūs noslēguma sadaļa par Erasmus+ piedāvātajām iespējām, kurā pedagogi varēs gūt praktisku ieskatu starptautisko projektu piesaistē un starpvalstu pieredzes apmaiņā savām izglītības iestādēm, šo klātesošajiem pastāstīs VIAA/JSPA pārstāves.